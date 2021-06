De Nederlandse kranten zagen Oranje maandag overtuigend met 3-0 van Noord-Macedonië winnen, maar er blijven twijfels over het 5-3-2-systeem van bondscoach Frank de Boer. Het optreden van Donyell Malen, die in plaats van Wout Weghorst naast Memphis Depay in de aanval startte, smaakt volgens de dagbladen naar meer.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Het Nederlands elftal groeit in het EK, met spel dat enig optimisme wekt met het oog op de achtste finale: creativiteit, teamverband, klasse, zelfvertrouwen, plus de doorstart van de tandem Memphis Depay-Georginio Wijnaldum", schrijft de Volkskrant.

Volgens Trouw is het maar de vraag of Oranje tegen Noord-Macedonië vertrouwen heeft getankt. "Ook de ruime 3-0 tegen de nummer 62 van de wereld kon niet verhullen dat het voetballend allemaal heel schraal blijft, in dit systeem", stelt de krant. "Pas toen De Boer zijn elftal maandagavond na de rust weer in het meer vertrouwde 4-3-3 had gegoten, kwam er meer variatie en gevaar in het aanvalsspel."

NRC spreekt van een "keurige zege" in de Johan Cruijff ArenA, waarbij er vrijer en met meer lef werd gespeeld. Met name de chemie voorin tussen Malen en Memphis viel op bij de krant. "Het gaat bijna intuïtief. Ogenschijnlijk makkelijk."

Ook volgens De Telegraaf heeft Malen laten zien klaar te zijn voor een basisplaats in de achtste finale. "De aanvaller van PSV bereidde tegen Noord-Macedonië (3-0) de openingstreffer van Memphis Depay voor en onderstreepte daarmee een betere klik met de aanvalsleider van Oranje te hebben dan Wout Weghorst. In de Johan Cruijff ArenA gold: met Malen meer mans."

Het AD zag het Nederlands elftal een "zorgeloze" zege boeken op Noord-Macedonië. Het dagblad voorziet wel een nieuwe nationale discussie over de tactiek van bondscoach Frank de Boer. "Oranje was in de tweede helft in een klassieke 4-3-3-formatie een stuk dominanter dan vóór rust."

236 EK-update: 'Door basisplaats Malen is een gouden driehoek geboren'

Buitenlandse media: 'Oranje zal in achtste finale nog beter zijn'

Ook buitenlandse media zijn grotendeels te spreken over het spel van Oranje en een aantal schaart het Nederlands elftal al bij de titelfavorieten. The Guardian ziet Nederland zich ontpoppen tot een team dat de andere landen het liefst ontlopen in de knock-outfase.

"De 3-5-2-formatie van de bondscoach zal niet langer in twijfel worden getrokken", aldus de Britse krant. "Het gezond verstand suggereert dat Oranje ook in de achtste finale zondag in Boedapest weer beter voor de dag zal komen." De BBC spreekt van "opnieuw een dominant optreden voor twaalfduizend fans in de Johan Cruijff ArenA".

De Belgische krant Het Laatste Nieuws zag Oranje stroef uit de startblokken komen tegen Noord-Macedonië. "Na rust schakelde Nederland over op een 4-3-3, liep het vlotter en was de wedstrijd snel beslist. In de achtste finale zal duidelijker worden wat onze noorderburen echt waard zijn."

Volgens de Süddeutsche Zeitung heeft Nederland zich bij de groep titelfavorieten voor het EK gevoegd, ook al waren er tegen Noord-Macedonië wat "incidentele concentratieproblemen". Het Duitse dagblad wijst op het EK 2008, toen Oranje ook als groepshoofd eindigde na zeges op Frankrijk, Italië en Roemenië. "Toen het hele land al droomde van de titel, werden ze in de kwartfinales tegen Rusland (1-3) uitgeschakeld. Zoiets wil je dit jaar zeker vermijden."

Het Spaanse El País spreekt van een "zeer ontspannen" overwinning. "De mannen van De Boer vielen snel en non-stop vanaf de zijkanten de zwakke verdediging van Noord-Macedonië aan." De krant concludeert dat Oranje heeft laten zien een "voldoende rijk en gevarieerd" team te hebben om zowel het 3-5-2- als het 4-3-3-systeem toe te passen.