Maarten Stekelenburg waakt voor een al te euforische stemming rond het Nederlands elftal op het EK. Oranje sloot maandag tegen Noord-Macedonië (3-0) de groepsfase af met de derde zege en wacht waarschijnlijk een echte test in de achtste finales.

Ook Stekelenburg kreeg het mee; de zestienduizend toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zongen in de slotfase van de wedstrijd tegen Noord-Macedonië "kampioenen, kampioenen". De ervaren doelman kon er wel om lachen.

"Ik heb al wat eindtoernooien meegemaakt, ik weet hoe het werkt. Als je een paar keer wint, dan word je volgens de buitenwacht kampioen. Als dat echt zo makkelijk is, dan waren we dat vaker geworden", zei Stekelenburg op een digitale persconferentie.

"Ons eerste doel was om de poule te winnen en dat is gelukt. Negen punten uit drie duels is natuurlijk fantastisch, maar nu begint het toernooi eigenlijk pas. We kunnen ons geen offday meer veroorloven."

'Zijn nog dingen die beter moeten'

Stekelenburg was nog wel licht kritisch op het spel van Nederland tegen Noord-Macedonië, dat al was uitgeschakeld en voor de derde keer verloor. Oranje daarentegen was al zeker van de achtste finales en de poulewinst.

"We hebben in de groepsfase goede momenten laten zien, maar zoals tegen Noord-Macedonië ook dingen die beter moeten. Er was in de eerste helft een fase dat we te veel ruimte weggaven, waardoor zij er makkelijk doorheen konden voetballen. Dat mag niet gebeuren."

Nederland, dat eerder won van Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0), weet pas woensdag wie de tegenstander wordt in de achtste finales. Oranje neemt het zondag om 18.00 uur in Boedapest op tegen de nummer drie van poule D, E of F.

"Het maakt op zich niet veel uit wie we tegenkomen", vertelde Stekelenburg. "We willen de titel en daar doen we alles voor. Je hoopt zo lang mogelijk de grote landen te ontlopen, maar daar hebben we toch geen invloed op."