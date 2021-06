Steven Berghuis is blij dat hij maandag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië zijn eerste minuten voor het Nederlands elftal heeft kunnen maken op het EK. De aanvaller was niet zwaar teleurgesteld dat hij vlak voor het toernooi zijn basisplaats kwijtraakte.

Berghuis leek aanvankelijk juist een belangrijke schakel voor Oranje te gaan worden op dit EK. Hij stond in de basisopstelling tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het WK van volgend jaar in Qatar, maar doordat bondscoach Frank de Boer in de twee oefenduels voor het EK overstapte van een 4-3-3- naar een 5-3-2-formatie, viel hij buiten de boot.

"Of ik erg teleurgesteld was?", herhaalde Berghuis de vraag van een journalist op een digitale persconferentie in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. "Dat viel wel mee. Ik heb vrij snel de knop omgezet en het geaccepteerd. We hebben heel veel goede spelers. We doen het met zijn allen en willen Europees kampioen worden."

Berghuis viel tegen Noord-Macedonië halverwege in voor Denzel Dumfries, een van de revelaties op dit EK, doordat De Boer switchte van 5-3-2 naar 4-3-3. Berghuis maakte in de tweede helft een gretige indruk en stond met een fraaie pass aan de basis van de 2-0.

"Ik begon wel goed, maar de laatste twintig minuten waren een soort tenniswedstrijd. Het ging op en neer. De ruimtes werden heel erg groot. Toen was het moeilijk om aanvallend nog van waarde te zijn. De wedstrijd was ook wel vrij snel gespeeld in de tweede helft. Maar het is fijn dat ik vandaag mijn steentje bij heb kunnen dragen."

'Ben ready voor wanneer het moet'

De Boer sluit niet uit dat hij op dit EK nog een keer een beroep doet op 4-3-3. "Als ik vind dat dat nodig is, dan ga ik dat zeker doen. 5-3-2 of 4-3-3 maakt in principe niet zoveel uit. Het gaat erom hoe je het invult. Nu stond Berghuis in de tweede helft rechtsvoor en normaal is dat Dumfries."

"Het is goed om te zien dat we ook 4-3-3 aardig onder de knie hebben, al moet je ook zo eerlijk zijn om te zeggen dat Noord-Macedonië alweer de derde wedstrijd in ruim een week speelde. Onze spelers zijn dat meer gewend. Het werd dus na rust ietsjes makkelijker voor ons, maar we hebben goed geprofiteerd van hun vermoeidheid met mooie aanvallen."

Berghuis hoopt in elk geval op meer. "Ik ben ready voor wanneer het moet. Voor het ritme was het goed dat ik een hele helft speelde. De laatste keer dat ik de negentig minuten vol maakte, is nu denk ik een maand geleden. Zo snel gaat de tijd ook wel weer. Ik ben blij met deze 45 minuten. Ik train hard en probeer me op die manier in het elftal te knokken."

Nederland, dat voor het treffen met Noord-Macedonië al zeker was van de achtste finales en de poulewinst, moet nog even afwachten wie de tegenstander wordt in de achtste finales. Oranje neemt het zondag om 18.00 uur in Boedapest op tegen de nummer drie van poule D, E of F.