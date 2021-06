De Deense bondscoach Kasper Hjulmand heeft de zwaarbevochten plaats in de achtste finales op het EK opgedragen aan de fans. Onder aanvoering van 25.000 meelevende supporters overrompelde Denemarken maandag het povere Rusland (1-4), waarmee de laatste zestien werden bereikt.

"Ik wil Denemarken heel erg bedanken, de fans en alle mensen uit het land", zegt Hjulmand na afloop van de zege op Rusland voor de camera van de Deense publieke omroep DR. "Ze hebben voor ons gezorgd en ons vleugels gegeven. Zonder de fans was dit allemaal niet mogelijk geweest. Ik heb grote bewondering voor mijn spelers."

Na het drama rond Christian Eriksen, die ruim een week geleden in de openingswedstrijd tegen Finland een hartstilstand kreeg en op het veld succesvol werd gereanimeerd, was de Deense selectie zwaar aangeslagen. De ploeg van bondscoach Hjulmand richtte zich op, ondanks een nederlaag tegen België, en verpletterde Rusland maandag met 1-4.

"Ik heb gezien hoe de spelers geraakt zijn door alles wat er is gebeurd", aldus Hjulmand. "Dat ze op deze manier boven zichzelf zijn uitgestegen en Rusland hebben verpletterd, is zo verbazingwekkend. Ik had gehoopt op een magische avond. Het zou waanzinnig onverdiend zijn geweest als we het niet hadden gehaald. Ik ben zo trots."

Mikkel Damsgaard is door het dolle heen na zijn openingsdoelpunt voor Denemarken. Mikkel Damsgaard is door het dolle heen na zijn openingsdoelpunt voor Denemarken. Foto: Getty Images

Damsgaard: 'Krankzinnig dat we verder zijn'

Mikkel Damsgaard gaf de aanzet voor die magische avond door vlak voor rust met een fraai afstandsschot de score te openen. "Het is krankzinnig dat we verder zijn", zei hij bij DR. "Het is zo geweldig om deel uit te maken van dit team. Het geeft een geweldig gevoel."

"Het is geweldig om in zo'n wedstrijd te kunnen scoren", vervolgde Damsgaard. "De vorige wedstrijd tegen België was al een van de grootste duels ooit, maar vandaag konden we op exact dezelfde aanmoedigingen rekenen. Ik hoorde dat Denemarken helemaal gek is geworden. Dit is fantastisch."

Denemarken neemt het komende zaterdag in de achtste finales op tegen Wales, dat in een groep met Italië, Zwitserland en Turkije als tweede eindigde. Het duel wordt om 18.00 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.