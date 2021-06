Zwitserland heeft maandag zonder te spelen een ticket voor de achtste finales op het EK bemachtigd. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic eindigt door de uitslagen in poule A en C zeker bij de vier beste nummers drie. De kans dat Oranje een tegenstander uit de zware groep F loot is daarmee ook toegenomen.

Zwitserland eindigt met vier punten als derde in groep A. Finland en Oekraïne (allebei drie punten), de nummers drie uit de groepen B en C, mogen ook nog hopen op een plek bij de laatste zestien.

Met de plaatsing van Zwitserland voor de achtste finales is de kans dat Oranje een tegenstander uit groep F treft 50 procent geworden. Nederland had de poule met Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije sowieso ontlopen als poule A, de groep van Zwitserland, geen beste nummer drie had afgeleverd. Bij de tien mogelijk scenario's die nog over zijn (zie het schema hieronder) stuit Oranje in vijf gevallen op de nummer drie uit groep F.

Op dit moment staat Portugal in die poule derde met drie punten, maar de titelverdediger speelt in de laatste wedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk. Als de Portugezen verliezen en Hongarije wint niet van Duitsland, dan is de kans nog altijd aanwezig dat de nummer drie uit groep F is uitgeschakeld.

Als Oranje Portugal ontloopt, dan wacht mogelijk alsnog een sterke tegenstander. In groep D kan Engeland nog als derde eindigen als er in de laatste wedstrijd wordt verloren van koploper Tsjechië en in groep E staat het kwakkelende Spanje virtueel derde.

Elf landen zijn al zeker van achtste finales

De resultaten van maandagavond zijn overigens niet alleen goed nieuws voor Zwitserland. In totaal zijn nu namelijk al elf landen zeker van deelname aan de knock-outfase van het EK.

Ook Tsjechië, Engeland (allebei uit poule D), Zweden (groep E) en Frankrijk (groep F) gaan we namelijk hoe dan ook terugzien in de achtste finales. Die landen hebben allemaal vier punten en zullen minimaal bij de beste nummers drie van dit EK horen. In die poules D, E en F wordt dinsdag en woensdag bepaald op welke posities de betreffende landen zullen eindigen.

Groepswinnaars Italië, België en Nederland en nummers twee Wales, Denemarken en Oostenrijk melden zich ook in de achtste finales, die vanaf zaterdag gespeeld worden.