België heeft maandag groepswinst veiliggesteld op het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was al zeker van de achtste finales en won tegen Finland ook de derde wedstrijd in groep B: 0-2.

Na een doelpuntloze eerste helft werd de ban gebroken door de Finse keeper Lúkas Hrádecky, die een eigen doelpunt op zijn naam kreeg. Hij kon niet meer adequaat reageren toen de bal na een kopbal van Thomas Vermaelen via de lat en de paal tegen hem aankwam.

In de slotfase velde Romelu Lukaku het vonnis over de Finnen met zijn derde doelpunt van dit EK. De spits van Internazionale scoorde eerder in de tweede helft ook al, maar na inmenging van de VAR ging die treffer niet door.

Het is nog niet duidelijk tegenover wie België komende zondag in Sevilla als winnaar van groep B in de achtste finales speelt. De 'Rode Duivels' kunnen de nummer drie van poule A, D, E of F tegenkomen.

De Finnen moeten hopen dat ze als een van de vier beste nummers drie alsnog doordringen tot de knock-outfase. De tweede plek in groep B werd gepakt door een ontketend Denemarken, dat Rusland met 1-4 opzij zette.

Het eigen doelpunt van Lukás Hrádecky in beeld. Het eigen doelpunt van Lukás Hrádecky in beeld. Foto: AFP

België speelt met flink gewijzigd elftal

De Belgen hadden eerder van Rusland (3-0) en Denemarken (1-2) gewonnen en traden tegen Finland met acht wijzigingen aan. Alleen Thibaut Courtois, Jason Denayer en Lukaku bleven staan.

Voor rust kregen onze zuiderburen al een aantal kansen, maar het was mede aan keeper Hrádecky te danken dat het 0-0 bleef. De Scandinaviërs stelden er niet veel tegenover.

In de tweede helft bleven de verhoudingen hetzelfde en leek Lukaku de patstelling te doorbreken, maar de VAR zag dat de spits nét buitenspel stond. Het bleek uitstel van executie voor Finland, want een kopbal van Vermaelen was Hrádecky te machtig en Lukaku schoot in de slotminuten van dichtbij alsnog raak.