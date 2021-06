Denemarken heeft maandag op fraaie wijze de achtste finales van het EK bereikt. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand haalde in Kopenhagen met 1-4 uit tegen Rusland en eindigde daardoor achter België als tweede in groep B.

Mikkel Damsgaard opende aan het einde van de eerste helft de score voor de Denen. Na een klein uur verdubbelde Yussuf Poulsen de voorsprong na een enorme blunder in de Russische verdediging.

Artem Dzyuba bracht Rusland twintig minuten voor tijd uit een strafschop terug in de wedstrijd, maar tien minuten voor tijd bracht Andreas Christensen het publiek met een schitterend afstandsschot in extase. Twee minuten later stelde Joakim Maehle de zege veilig.

In de andere wedstrijd in deze poule was België met 0-2 te sterk voor Finland, dat moet hopen dat het als een van de beste nummers drie doorgaat naar de achtste finales. De Belgen waren al zeker van een plek bij de laatste zestien, terwijl Rusland nu is uitgeschakeld.

Denemarken, Finland en Rusland eindigden alle drie op drie punten. Omdat het onderling resultaat niet de doorslag kon geven, werd naar het doelsaldo van de onderlinge ontmoetingen tussen deze landen gekeken. Hierdoor werden de Denen (+2) tweede, de Finnen (0) derde en de Russen (-2) vierde.

Voorafgaand aan de laatste speelronde stonden de Denen met nul punten nog laatste in hun poule door nederlagen tegen België (1-2) en Finland (0-1). In de eerste wedstrijd tegen Finland kreeg Christian Eriksen een hartstilstand en werd de oud-Ajacied op het veld succesvol gereanimeerd door het medisch personeel.

Denemarken neemt het komende zaterdag in de achtste finales op tegen Wales, dat tweede werd in groep A. Die wedstrijd wordt in Amsterdam gespeeld.

Eindstand groep B 1. België 3-9 (7-1)

2. Denemarken 3-3 (5-4)

3. Finland 3-3 (1-3)

4. Rusland 3-3 (2-7)

De Denen zijn in extase na de 1-3 van Andreas Christensen. De Denen zijn in extase na de 1-3 van Andreas Christensen. Foto: Getty Images

Enorme blunder leidt overwinning Denen in

In een flink gevuld Parken trok Denemarken vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe, maar de eerste kans was in de achttiende minuut voor de Russen. Aleksandr Golovin werd echter gekeerd door doelman Kasper Schmeichel.

Na een klein half uur was Pierre-Emile Højbjerg aan de andere kant dicht bij de openingstreffer met een afstandsschot dat net naast ging. Damsgaard liet het Deense publiek zeven minuten voor rust met een prachtig geplaatst schot wel juichen en werd de eerste speler die geboren is in de 21e eeuw met een goal op een EK.

De Denen bleven ook in de tweede helft jagen op doelpunten en dat leverde na een klein uur de 0-2 op na een vreselijke blunder van Roman Zobnin. Een verkeerde terugspeelbal van de Rus werd onderschept door Poulsen, die profiteerde.

De wedstrijd leek gespeeld, maar in de zeventigste minuut kwam Rusland terug in de wedstrijd. Dzyuba benutte een penalty, nadat de bal op de stip was gegaan vanwege een duw van Jannik Vestergaard richting Aleksandr Golovin.

Tien minuten later deed Christensen het publiek in Kopenhagen ontploffen door met een snoeihard afstandsschot de 1-3 te maken. Kort daarna zorgde Maehle met een onhoudbaar schot in de korte hoek voor de beslissing.