Christoph Baumgartner kan zijn hoofdrol van maandag op het EK maar moeilijk geloven. De vleugelspeler van Oostenrijk schoot zijn land tegen Oekraïne (1-0) voor het eerst naar de knock-outfase van een Europees kampioenschap.

Vlak voor zijn doelpunt in de eerste helft had Baumgartner zich nog lang laten verzorgen aan zijn hoofd. Bij terugkomst in veld scoorde hij direct en niet veel later moest hij zich alsnog laten vervangen.

"Mijn hoofd doet echt pijn. Ik kreeg er met de minuut meer last van. Maar op een dag als vandaag heb ik dat er graag voor over", zei Baumgartner, die uitkomt voor Hoffenheim, na de wedstrijd in Boekarest.

"Ik ben blij voor heel Oostenrijk en hoop dat iedere Oostenrijker vandaag genoten heeft. We hebben het heel moeilijk gehad tijdens de coronaperiode. Dit is voor ons allemaal heel bijzonder."

De Oostenrijkers staan zaterdag in de achtste finales tegenover Italië op Wembley. "Dat wordt iets heel speciaals", aldus Baumgartner. "We hebben geschiedenis geschreven, maar die geschiedenis is nog niet voorbij."

Bondscoach Foda koos weer voor andere tactiek

Voor het cruciale duel met Oekraïne had de Oostenrijkse bondscoach Franco Foda voor de zoveelste keer zijn spelsysteem gewijzigd. Het komt hem vaak op kritiek te staan, maar ditmaal wierp zijn 4-2-3-1-systeem zijn vruchten af.

"Ik ken het voetbal een beetje, daarvoor zit ik lang genoeg in het vak. We wisten dat het zwakke punt van Oekraïne aan de zijkanten lag en wilden daar een overtal creëren. Dat lukte perfect", aldus Foda.

"We waren ervan overtuigd dat het vandaag kon en wilden geschiedenis schrijven. Dat hebben we op indrukwekkende wijze gedaan. We lieten vanaf de eerste minuut zien dat we hoe dan ook wilden winnen. Ik ben trots."

Italië-Oostenrijk is de eerste achtste finale die is ingevuld. De overige zeven affiches zijn nog niet duidelijk.