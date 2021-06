Memphis Depay was maandag tevreden over het samenspel met Donyell Malen in de afsluitende groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noord-Macedonië (3-0). Hij wilde echter niet zeggen of de jonge aanvaller ook in de achtste finales de voorkeur moet krijgen boven Wout Weghorst.

"De komende dagen zal in het land wel de discussie zijn wie naast mij moet spelen in de volgende wedstrijd. Ik laat ze lekker discussiëren. De keuze is aan de trainer en niet aan mij", zei Memphis op een digitale persconferentie in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Memphis leek met Malen naast hem een stuk vrijer te spelen dan in de eerste twee groepswedstrijd tegen Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0), toen hij een aanvalsduo vormde met Wout Weghorst. Goed voorbeeld daarvan was de 1-0 tegen Noord-Macedonië, die Memphis maakte na een flitsende combinatie met Malen.

"Je zag dat het even zoeken was, we hebben natuurlijk niet vaak samen gespeeld. Maar als we de bal veroverden, dan hadden we zoveel dreiging in de diepte. Dat kwam misschien ook door Noord-Macedonië, maar we hebben elkaar wel een paar keer gevonden. Hij heeft zijn assist, ik heb mijn assist. Dus ja, het beviel", aldus Memphis.

"Ik wil niet zeggen of ik beter tot mijn recht kom met Malen dan met Weghorst. In het oefenduel met Georgië hebben Weghorst en ik ook met elkaar gecombineerd. Hij heeft ook al een belangrijk aandeel gehad dit toernooi. Hij heeft hele andere kwaliteiten dan Malen, hem kan je bedienen met voorzetten. Dat is een totaal andere manier van voetballen."

Memphis schiet het Nederlands elftal op een 1-0-voorsprong tegen Noord-Macedonië. Memphis schiet het Nederlands elftal op een 1-0-voorsprong tegen Noord-Macedonië. Foto: Pro Shots

'Ik wist van tevoren al dat ze goed konden samenspelen'

Bondscoach Frank de Boer vertelde niet tot nieuwe inzichten te zijn gekomen. "Ik wist al van tevoren dat Memphis en Malen goed kunnen samenspelen, de dynamiek die zij hebben. Aan de andere kant, als je Wout zag invallen... Die heeft ook niets verkeerds gedaan. Hij was aanspeelbaar, onderschepte ballen. Hij had volgens mij een spint van 60 meter terug."

"Als trainer maak ik continu de afweging wat ik nodig heb tegen een bepaalde tegenstander. Ik stel het beste elftal op. Dat hoeven niet altijd de beste spelers te zijn. Het elftal dat in mijn ogen de beste kans heeft om de kwartfinales te bereiken, gaat spelen in de achtste finales. Ik houd met alles rekening, zeker ook met Memphis."

Aanvoerder Georginio Wijnaldum, die tegen Noord-Macedonië voor de 2-0 en de 3-0 zorgde, liet wel doorschemeren een lichte voorkeur te hebben. "Malen is in de diepte een enorme bedreiging voor de verdedigers. Dat geeft mij en Memphis ook meer ruimte. Het is goed als er spelers bijkomen die extra kwaliteiten meebrengen."

Nederland, dat voor het treffen met Noord-Macedonië al zeker was van de achtste finales en de poulewinst, moet nog enkele dagen afwachten wie de tegenstander wordt in de achtste finales. Oranje neemt het zondag om 18.00 uur in Boedapest op tegen de nummer drie van poule D, E of F.