Verdediger Oleksandr Zinchenko van Oekraïne is ontgoocheld door de 1-0-nederlaag van zijn land in de beslissende EK-groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Door het verlies eindigde het Oost-Europese land als derde in de groep van het Nederlands elftal en zit het daardoor in de wachtkamer.

"Ik ben zo teleurgesteld. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen", baalde Zinchenko maandag na de wedstrijd in Boekarest. "Ons spel in de eerste helft was onacceptabel. Voor de wedstrijd en tijdens de trainingen voelden we ons juist erg goed, maar vanavond ging er niets goed."

Oekraïne verloor in de Roemeense hoofdstad door een doelpunt van Christoph Baumgartner. Het land moet daardoor hopen dat het bij de vier beste nummers drie eindigt. Oostenrijk gaat achter Oranje als nummer twee in groep C door naar de achtste finales.

"We blijven hopen, maar ik denk dat we niet veel kans maken", was Zinchenko realistisch. "We kunnen nu niets anders dan afwachten wat er gebeurt in de andere wedstrijden."

Oekraïne won alleen van Noord-Macedonië (2-1) en weet in ieder geval al zeker dat het bij de nummers drie uit de verschillende poules achter Zwitserland staat. De Zwitsers eindigden met vier punten als derde in groep A.

De teleurstelling is groot bij Oekraïne. De teleurstelling is groot bij Oekraïne. Foto: AFP

Shevchenko zag team met gebrek aan energie

Zinchenko baalt vooral van de instelling van Oekraïne tegen Oostenrijk. "Ik denk niet dat de fysieke kwaliteiten van Oostenrijk de doorslag gaven in deze wedstrijd. Onze nederlaag is vooral te wijten aan onze mentaliteit. We hadden als winnaars op het veld moeten staan en in elk duel de strijd aan moeten gaan."

Ook bondscoach Andriy Shevchenko was niet te spreken over het spel van zijn ploeg. "Het was een bijzonder zware wedstrijd, vooral op fysiek vlak. We verloren de duels en maakten fouten. Ik zag een team met gebrek aan energie."