Frank de Boer is overwegend tevreden met de 3-0-zege op Noord-Macedonië op het EK. De bondscoach vindt dat zijn team in het toernooi groeit, ook al is Oranje nog niet de sterkste tegenstanders tegengekomen.

"We staan er goed op, ik denk dat we progressie hebben geboekt. De aanvallen van vandaag hebben we in de vorige twee wedstrijden misschien minder gezien", zei De Boer tegen de NOS.

"De tegenstander werd vandaag in de omschakeling wel gevaarlijker dan in de vorige wedstrijden, maar we hebben in alle aspecten progressie geboekt. Ik ben zeer positief gestemd over het spel en de volgende wedstrijd."

Nederland stond tegen Noord-Macedonië bij rust met 1-0 voor door een mooi uitgespeeld doelpunt van Memphis Depay. In de tweede helft zorgde aanvoerder Georginio Wijnaldum met twee treffers voor de eindstand.

'Combinatie Malen/Memphis zag er goed uit'

De Boer gaf Donyell Malen voorin de voorkeur boven Wout Weghorst. "De combinatie van Donyell en Memphis zag er bij vlagen hartstikke goed uit. Of ze volgende week weer samenspelen? Dat zien we wel, het hangt ook van de tegenstander af", hield hij zich op de vlakte.

"Ik stel het beste team op, dat in mijn ogen de grootste kans heeft om te winnen. Dat kan met Donyell zijn, maar ik kan ook voor een aanspeelpunt kiezen. Dan is Wout (Weghorst, red.) de aangewezen persoon."

Oranje speelt als winnaar van groep C in de achtste finales tegen de nummer drie van poule D, E of F. Woensdagavond, wanneer alle groepswedstrijden zijn gespeeld, wordt duidelijk wie Nederland treft.