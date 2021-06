Georginio Wijnaldum heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de 3-0-overwinning met Oranje op Noord-Macedonië. De middenvelder is blij met de zege en zijn twee goals, maar vindt vooral dat Nederland nog flink moet verbeteren.

"We moesten het in deze wedstrijd uit onszelf halen om geconcentreerd te blijven en te doen wat we in de vorige twee wedstrijden deden", zei Wijnaldum tegen de NOS na de laatste groepswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

"Iedereen heeft kunnen zien dat we soms te gemakzuchtig waren, waardoor we meer meters moesten maken. Dat leverde nu geen problemen op, maar in andere wedstrijden zal dat wel zo zijn. Al is de situatie dan anders, dus dan spelen we zelf ook weer anders."

Wijnaldum was wel blij dat het aanvallend iets beter leek te lopen dan in de vorige wedstrijden. Met Donyell Malen op de plek van Wout Weghorst had Oranje meer voetballend vermogen en na rust schakelde bondscoach Frank de Boer over van een 5-3-2- naar een 4-3-3-formatie.

"We kennen de kwaliteiten van Donyell, hij is in de diepte een enorme bedreiging voor de verdedigers. Dat geeft mij en Memphis Depay ook meer ruimte. Het is goed als er spelers bijkomen die extra kwaliteiten meebrengen", aldus de aanvoerder.

Nederland is groepswinnaar in poule C en treft in de achtste finales de nummer drie van groep D, E of F. Woensdagavond worden de laatste groepswedstrijden gespeeld en dan wordt duidelijk tegen wie Oranje speelt.