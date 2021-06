Het Nederlands elftal heeft de groepsfase van het EK maandag afgesloten met een ruime overwinning op Noord-Macedonië. Door twee goals van Georginio Wijnaldum en een treffer van Memphis Depay won de ploeg van bondscoach Frank de Boer het duel in de Johan Cruijff ArenA, waarbij niets meer op het spel stond, met 3-0.

Memphis opende na 24 minuten de score op aangeven van Donyell Malen, die ten koste van Wout Weghorst voorin mocht starten. Oranje kreeg meer kansen voor rust, maar Noord-Macedonië raakte de paal en zag een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft schakelde Oranje over van 5-3-2 naar 4-3-3, met Steven Berghuis als extra aanvaller. Af en toe zorgde dat voor aantrekkelijk aanvalsspel, zo ook bij de 2-0 van Wijnaldum in de 51e minuut. Memphis was daarbij de aangever. Zeven minuten later zette Wijnaldum ook de 3-0-eindstand op het scorebord.

De andere wedstrijd in groep C werd in Boekarest door Oostenrijk met 1-0 gewonnen van Oekraïne door een goal van Christoph Baumgartner. De Oostenrijkers eindigen daardoor met zes punten als tweede.

Oranje gaat door de overwinning op EK-debutant Noord-Macedonië, dat ook al van Oostenrijk (3-1) en Oekraïne (2-1) verloor, voor de derde keer in de EK-historie met de maximale negen punten door naar de knock-outfase. Eerder lukte dat in 2000 en 2008.

Het was al duidelijk dat groepswinnaar Nederland zondag om 18.00 uur in Boedapest in de achtste finales tegen de nummer drie van groep D, E of F speelt. Woensdagavond worden de laatste groepswedstrijden gespeeld en dan wordt duidelijk welk land Oranje treft. Oostenrijk stuit zaterdag op Wembley in de achtste finales op Italië en Oekraïne is als nummer drie nog in afwachting of het doorgaat.

Eindstand groep C 1. Nederland 3-9 (8-2)

2. Oostenrijk 3-6 (4-3)

3. Oekraïne 3-3 (4-5)

4. Noord-Macedonië (2-8)

Oranje ontsnapt aan achterstand

Zoals verwacht koos De Boer tegen Noord-Macedonië voor Malen en Ryan Gravenberch. De negentienjarige Gravenberch liet zich in de ArenA al snel gelden met een hard schot van afstand dat over vloog. Ook Memphis stichtte in de openingsfase gevaar met een schot voorlangs, maar Noord-Macedonië - nummer 62 van de FIFA-ranking - mocht meer aanspraak maken op een voorsprong.

De Noord-Macedonische supporters juichten al toen Ivan Trickovski ontsnapte en de bal langs keeper Maarten Stekelenburg schoof, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het bleek slechts om een voetje te gaan. Negen minuten later ontsnapte Oranje opnieuw toen Aleksandar Trajkovski van afstand op de paal schoot.

Zo moest Oranje waakzaam zijn, terwijl het zelf ook genoeg kansen kreeg. Daarbij bleek de snelheid van Malen een wapen. In de 24 minuut pikte de aanvaller de bal op bij een uitbraak en ging hij de combinatie aan met Memphis. Hij tikte de bal nogmaals naar Memphis en die schoot eenvoudig de 1-0 binnen.

Zo had Oranje een voorsprong te pakken en waren er voor rust genoeg mogelijkheden in de open wedstrijd om verder uit te lopen. De grootste mogelijkheid was voor Denzel Dumfries, waarbij Malen opnieuw de aangever was. De rechtsback schoot van dichtbij hard op doelman Stole Dimitrievski.

Berghuis krijgt eerste EK-minuten

Halverwege schakelde Oranje over naar 4-3-3 door aanvaller Steven Berghuis in te brengen voor verdediger Dumfries. Jurriën Timber verving Stefan de Vrij en werd rechtsback. Met de nieuwe formatie duurde het zes minuten tot Oranje de score verdubbelde en daarin had Berghuis een aandeel. De buitenspeler speelde hard in op Memphis, die voorgaf en de inlopende Wijnaldum schoot binnen (2-0).

Twee minuten eerder was bij een corner al een kopbal van Matthijs de Ligt van de doellijn gewerkt en zo werd het na rust alleen maar amusanter. In de 58e minuut was het zelfs al 3-0. Malen speelde op fraaie wijze in één keer door naar Memphis, die zijn inzet gekeerd zag worden door Dimitrievski. In de rebound scoorde Wijnaldum alsnog.

Bij vlagen was het genieten wat Oranje liet zien, al liet de tegenstand te wensen over. Wijnaldum voltooide bijna een hattrick en Weghorst schoot snoeihard op de lat. De spits was kort daarvoor ingevallen voor Memphis. Zorgelijk was dat invaller Darko Churlinov een keer ontsnapte en scoorde, maar ook deze Noord-Macedonische goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Bijzonder moment was ook de wissel van Goran Pandev, die met een erehaag van het veld ging. De voormalige spits van Internazionale speelde zijn 122e en laatste interland voor Noord-Macedonië. Bij Oranje mocht Cody Gakpo nog invallen, waarmee hij zijn interlanddebuut maakte.

Gakpo kreeg nog een kansje en ook Berghuis en De Ligt hadden nog kunnen scoren. Het bleef 3-0, een mooie uitslag waarmee Oranje met vertrouwen kan toewerken naar de achtste finale zondag in Boedapest.