Mason Mount en Ben Chilwell zijn maandag door de Engelse voetbalbond uit voorzorg in quarantaine geplaatst. De aanvaller en verdediger van Chelsea hadden bij het EK-duel van Engeland met Schotland (0-0) nauw contact met Billy Gilmour, die positief is getest op het coronavirus.

Basisklant Mount en bankzitter Chilwell gaven vrijdag op Wembley een knuffel aan Gilmour, hun ploeggenoot bij Chelsea. Het Engelse duo mist dinsdag de laatste groepswedstrijd in Londen tegen Tsjechië.

Alle Engelse internationals werden zowel zondag als maandag negatief getest, maar desondanks heeft de bond besloten om Mount en Chilwell voorlopig af te zonderen van de rest van de selectie. "Dat doen we in afwachting van verdere gesprekken met de Engelse gezondheidsdienst."

Eerder op de dag werd bekend dat Gilmour positief was getest op het coronavirus. De twintigjarige Schotse middenvelder, die tegen Engeland nog werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, moet tien dagen in isolatie.

Engeland staat met vier punten tweede in groep D en heeft evenveel punten als koploper Tsjechië. Schotland moet dinsdag in Glasgow van Kroatië winnen om kans te houden op een plek in de achtste finales. De Schotten hebben net als de Kroaten één punt.

Zowel Tsjechië-Engeland als Kroatië-Schotland begint dinsdag om 21.00 uur.