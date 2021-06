München heeft maandag toestemming gevraagd aan de UEFA en de Duitse bond DFB om het plaatselijke stadion bij het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije in regenboogkleuren te verlichten.

"Wij staan voor diversiteit, tolerantie en echte gelijkheid in sport en in de gehele maatschappij. Dat willen we op deze manier tonen", zegt burgemeester Dieter Reiter in een toelichting.

Eerder deze week werd in het Hongaarse parlement een wet aangenomen waarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen. Maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse nationale elftal, speelt op het EK steeds met een band in de regenboogkleuren om zijn bovenarm. De UEFA heeft al aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben.

De UEFA treedt doorgaans streng op tegen uitingen van politieke en religieuze aard. De Europese voetbalbond staat protesten tegen racisme echter wel toe tijdens het EK. De afgelopen week gingen spelers en ook scheidsrechters voor aanvang van hun duels op één knie om te protesteren tegen racisme, discriminatie en haat.