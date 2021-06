München heeft geen toestemming gekregen van de Europese voetbalbond UEFA om het plaatselijke stadion bij het EK-duel woensdag tussen Duitsland en Hongarije in regenboogkleuren te verlichten.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"De UEFA wil een bepaalde eenheid in de aankleding van de stadions. Daar past dit niet bij", aldus een woordvoerder van de Duitse bond DFB tegen Bild.

Burgemeester Dieter Reiter van de Zuid-Duitse stad had het graag anders gezien. "Wij staan voor diversiteit, tolerantie en echte gelijkheid in sport en in de gehele maatschappij, dat wilden we op deze manier tonen."

Het initiatief was vooral een protest tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot 18 jaar.

De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Hongaarse regering vond idee München schadelijk

De Hongaarse regering vond het idee van München maar niets. "Het is schadelijk en zelfs gevaarlijk de sport op deze manier te gebruiken voor een politiek standpunt", zei minister Peter Szijjarto.

"Dit is vaker gebeurd in de geschiedenis en is nooit goed afgelopen. Het EK voetbal staat helemaal los van onze wetgeving. Ik weet dat er bezwaren zijn tegen onze nieuwe wet in West-Europese landen. Maar die op deze manier uiten, is fout."

Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelt op het EK steeds met een band in de regenboogkleuren om zijn bovenarm. Hier heeft de UEFA zich ook over gebogen. De instantie had er geen bezwaar tegen.