Ryan Gravenberch en Donyell Malen starten maandag in de basis bij het Nederlands elftal voor de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Noord-Macedonië. Het tweetal vervangt Marten de Roon en Wout Weghorst.

Bondscoach Frank de Boer had zondag op de persconferentie al aangekondigd dat hij ten opzichte van de eerste groepsduels twee wijzigingen zou doorvoeren. Op de training daarna leek een briefje van assistent-bondscoach Dwight Lodeweges de basisplaatsen voor Gravenberch en Malen al te verklappen.

De negentienjarige Gravenberch vormt het middenveld met aanvoerder Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. De 22-jarige Malen, die tegen Oostenrijk als invaller de assist gaf op de 2-0 van Denzel Dumfries, staat voorin met Memphis Depay.

In de achterhoede heeft De Boer geen wijzigingen doorgevoerd. Maarten Stekelenburg staat op doel en de vijfmansverdediging bestaat uit Dumfries, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Patrick van Aanholt.

Opvallend is dat De Roon en Owen Wijndal niet tot de wedstrijdselectie behoren, die uit slechts 23 spelers mag bestaan. Zij zitten op de tribune. Vorige keer vielen Teun Koopmeiners en Cody Gakpo buiten de wedstrijdselectie.

Oranje is al zeker van groepswinst

Nederland, dat op het EK al van Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) won, is al zeker van de groepswinst en een plek in de achtste finales. Voor Noord-Macedonië is het EK na maandag voorbij, want de Oost-Europeanen kunnen zich niet meer plaatsen voor de volgende ronde.

Goran Pandev kondigde zondag aan dat het duel met Oranje zijn laatste interland wordt. De 37-jarige voormalig spits van Internazionale debuteerde twintig jaar geleden voor het Noord-Macedonisch elftal en begint in Amsterdam aan zijn 122e interland.

De wedstrijd tussen Nederland en Noord-Macedonië begint maandag om 18.00 uur. István Kovács uit Roemenië is in de Johan Cruijff ArenA de scheidsrechter van dienst. Bij de andere wedstrijd in groep C, Oostenrijk tegen Oekraïne, is de aftrap in Boekarest eveneens om 18.00 uur.

Opstelling Noord-Macedonië: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Trickovski, Bardhi, Ademi, Trajkovski; Elmas, Pandev.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt; Gravenberch, Wijnaldum, F. de Jong; Malen, Memphis.