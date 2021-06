Schotland kan dinsdag in de cruciale EK-wedstrijd tegen Kroatië niet over Billy Gilmour beschikken. De middenvelder is positief getest op het coronavirus.

Volgens de Schotse voetbalbond heeft er niemand in de selectie nauw contact gehad met Gilmour en zijn er verder geen besmettingen geconstateerd. Gilmour moet nu tien dagen in quarantaine.

De twintigjarige middenvelder van Chelsea had afgelopen vrijdag in het groepsduel met Engeland (0-0) nog een basisplek en werd een kwartier voor tijd gewisseld. Hij maakte een goede indruk en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Bij de Engelsen werd iedereen zondag negatief getest.

Het optreden van Gilmour tegen Engeland was zijn eerste wedstrijd op het EK. In het openingsduel van Schotland met Tsjechië (0-2) zat het talent negentig minuten op de bank.

In de aanloop naar het EK kampte Schotland ook al met een coronabesmetting in de selectie. Middenvelder John Fleck werd positief getest, waarna nog eens zes spelers uit voorzorg niet in actie kwamen tegen het Nederlands elftal.

Schotland moet dinsdag in Glasgow van Kroatië winnen om kans te houden op een plek in de achtste finales. De Schotten hebben net als de Kroaten één punt uit twee wedstrijden. De andere wedstrijd gaat tussen Engeland en Tsjechië (ieder vier punten) en begint eveneens om 21.00 uur.