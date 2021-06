Ousmane Dembélé heeft het EK maandag door een knieblessure moeten verlaten. De 24-jarige aanvaller van Frankrijk liep zaterdag in de wedstrijd tegen Hongarije een knieblessure op.

Dembélé werd na een klein uur ingebracht door bondscoach Didier Deschamps, maar die haalde hem vlak voor tijd ook weer naar de kant. Nu blijkt dat dat te maken had met een tik op de knie die Dembélé had gekregen.

De vleugelspits keerde in maart na een afwezigheid van ruim twee jaar weer terug in de Franse selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden, waarin hij scoorde tegen Kazachstan. De tweebenige Dembélé staat momenteel op vier treffers in 24 interlands voor 'Les Bleus'.

Dembélé is momenteel actief bij FC Barcelona, dat in 2018 liefst 135 miljoen euro aan Borussia Dortmund betaalde om hem over te nemen. In het afgelopen seizoen kwam Dembélé tot elf goals in 44 wedstrijden voor de ploeg van Ronald Koeman.

Frankrijk sluit woensdag de groepsfase van het EK af tegen Portugal. Uit de eerste twee wedstrijden behaalde de wereldkampioen vier punten door een overwinning op Duitsland (1-0) en een gelijkspel tegen Hongarije (1-1).