Scheidsrechter Björn Kuipers is door de UEFA aangesteld voor de wedstrijd tussen Spanje en Slowakije van woensdag. Het is de tweede keer dit EK dat de Oldenzaler een duel mag fluiten.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De 48-jarige Kuipers wordt in Sevilla zoals gewoonlijk bijgestaan door zijn vaste assistenten Erwin Zeinstra en Sander van Roekel. Pol van Boekel is de VAR en hij wordt daarbij geholpen door onder anderen Kevin Blom.

Het EK begon voor Kuipers vorige week met Engeland-Kroatië, waar hij als vierde official fungeerde. Afgelopen donderdag mocht de Nederlander het duel tussen Denemarken en België in goede banen leiden.

Zowel Spanje als Slowakije is nog niet zeker van een plek in de achtste finales. De Spanjaarden kwamen in de eerste twee wedstrijden niet langs Zweden (0-0) en Polen (1-1) en hebben in principe een zege nodig om de knock-outfase te bereiken.

Spanje heeft op dit moment twee punten, twee minder dan koploper Zweden en één minder dan nummer twee Slowakije. De slotwedstrijden in groep E beginnen woensdag allemaal om 18.00 uur.

Danny Makkelie fluit deze week vooralsnog geen wedstrijd. De Nederlander, die dit EK al de leiding had over Italië-Turkije en Finland-Rusland, is woensdag wel vierde official bij de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije.