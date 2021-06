Bondscoach Vladimir Petkovic van Zwitserland is trots dat zijn spelers zondagavond de laatste strohalm pakten op het EK door Turkije met 3-1 te verslaan. De Bosnische Zwitser vindt dat het zijn ploeg niet makkelijk wordt gemaakt door het vele gereis.

Zwitserland begon het EK op 12 juni in Bakoe tegen Wales (1-1) en speelde vier dagen later in Rome tegen Italië (3-0-verlies). De ploeg van Petkovic moest daarna terug naar Bakoe voor de slotwedstrijd in de poule tegen Turkije. Tussen de Azerbeidzjaanse hoofdstad en Rome is er een tijdsverschil van twee uur.

"We gaan maandag voor de vierde keer een andere tijdzone in, dus dat is niet erg prettig. We hebben veel moeten reizen en daardoor moesten we het biologische ritme telkens aanpassen", klaagde de 57-jarige Petkovic op zijn persconferentie.

"Dat wil ik nu even aanstippen, want weinig media hebben hier aandacht aan besteed. Het was best moeilijk en daarom moet ik mijn spelers een compliment geven. Ze hebben echt alles gegeven en niemand heeft ooit geklaagd."

Zwitserland eindigde door de overwinning op Turkije als derde in groep A met vier punten, maar de Zwitsers weten nog niet zeker of ze naar de achtste finales mogen. Alleen de vier beste nummers drie van de zes poules gaan door naar de knock-outfase.

"We kunnen de komende dagen niks doen, alleen maar afwachten. Maar ik ben optimistisch gestemd en denk dat we de volgende ronde kunnen bereiken. Dan zien we wel wie onze tegenstander wordt", aldus Petkovic.