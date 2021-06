Italië is zondag dankzij de 1-0-overwinning op Wales in de groepsfase van het EK voor de dertigste keer op rij ongeslagen gebleven. Dat betekende een evenaring van het record uit de periode 1935-1939, maar bondscoach Roberto Mancini hecht daar weinig waarde aan.

In de jaren dertig bleef Italië onder de legendarische bondscoach Vittorio Pozzo eveneens dertig wedstrijden ongeslagen. Pozzo leidde zijn ploeg in zowel 1934 als 1938 naar de wereldtitel en is nog altijd de enige bondscoach die erin slaagde om twee WK's te winnen.

"Het is mooi om een legende als Pozzo te evenaren", zei Mancini. "Maar er zijn belangrijkere zaken dan dertig wedstrijden zonder nederlaag."

Dankzij de zege op Wales gaat Italië, dat al sinds september 2018 ongeslagen is, met negen punten als groepswinnaar door naar de achtste finales. Tegen de Welshman speelde 'La Squadra Azzurra' met een B-ploeg.

"We zijn blij, want alle spelers hebben vandaag goed gespeeld. Dat was niet vanzelfsprekend, aangezien er acht nieuwe spelers aan het duel begonnen", aldus Mancini, die met zijn ploeg voorafgaand aan de wedstrijd tegen Wales al zeker was van een plek in de achtste finales.

"Ik had die wijzigingen ook doorgevoerd als deze wedstrijd beslissend zou zijn geweest voor kwalificatie. We hadden nieuwe impulsen nodig", legde de 56-jarige coach uit. "Het zal nu wat moeilijker worden om voor het volgende duel keuzes te maken."

Bij de laatste zestien neemt Italië het komende zaterdag in Londen op tegen de nummer twee van groep C. Voor het wereldwijde record moet de ploeg van Mancini nog vijf duels ongeslagen blijven. Dat is met 35 wedstrijden in handen van Spanje (2006-2009) en Brazilië (1993-1996). In de reeks van Brazilië zit wel een na strafschoppen verloren finale tegen Uruguay op de Copa América van 1995.