Spanje moet woensdag minstens één punt tegen Slowakije pakken om een vroege uitschakeling op dit EK te voorkomen. Ook het andere duel in groep E (Zweden-Polen) en de spannende ontknoping in groep F is van belang voor het Nederlands elftal met het oog op de tegenstander in de achtste finale.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

18.00 uur, Gazprom Arena in Sint-Petersburg: Zweden-Polen

De druk zal vooral bij Polen liggen, want de ploeg van bondscoach Paulo Sousa staat met één punt onderaan in groep E en heeft een overwinning nodig om de achtste finales te halen. Zweden is met vier punten al zeker van de laatste zestien, maar zal er alles aan willen doen om de groepswinst veilig te stellen.

Weetje over de wedstrijd: Polen verloor alleen vaker van Hongarije (20 keer) en Denemarken (15) dan van Zweden (14).

Speler om in de gaten te houden: Hij kwam nog niet tot scoren, maar Alexander Isak is dit toernooi vooralsnog een van de blikvangers bij de Zweedse ploeg. De oud-spits van Willem II kan tegen Polen zijn 25e interland spelen en scoorde tot nu toe vijf keer voor de nationale ploeg.

18.00 uur, Estadio La Cartuja in Sevilla: Slowakije-Spanje

Het nog weinig overtuigende Spanje is bij een nederlaag tegen Slowakije uitgeschakeld. De laatste keer dat Spanje op een Europees kampioenschap de groepsfase niet overleefde, was op het EK in 2004, toen het als derde eindigde in zijn groep achter de uiteindelijke finalisten Portugal en Griekenland.

Weetje over de wedstrijd: De enige overwinning van Slowakije tegen Spanje was een 2-1-overwinning in een EK-kwalificatiewedstrijd op 9 oktober 2014. Sindsdien is Spanje ongeslagen in alle EK- en WK-kwalificatiewedstrijden.

Speler om in de gaten te houden: Sergio Busquets miste het eerste groepsduel van Spanje wegens een positieve coronatest, maar hij zat in het tweede duel met Polen weer op de bank. Toen kwam hij niet in actie, maar wellicht ziet bondscoach Luis Enrique hem als de ontbrekende schakel bij de Spanjaarden.

Het is vooralsnog een frustrerend toernooi voor de Spaanse bondscoach Luis Enrique. Het is vooralsnog een frustrerend toernooi voor de Spaanse bondscoach Luis Enrique. Foto: Getty Images

21.00 uur, Puskás Aréna, Boedapest: Portugal-Frankrijk

Portugal en Frankrijk begonnen goed met overwinningen op respectievelijk Hongarije en Duitsland, maar stelden zwaar teleur in hun tweede wedstrijd. Frankrijk is wel al geplaatst en Portugal kan de achtste finales alleen mislopen als er met drie doelpunten verschil (of meer) wordt verloren van de Fransen. Of als er ruim wordt verloren én Duitsland verliest met kleine cijfers van Hongarije.

Weetje over de wedstrijd: Portugal-Frankrijk is een herhaling van de EK-finale van 2016. Toen won Portugal in Parijs na verlenging met 1-0 dankzij een doelpunt van Éder.

Speler om in de gaten te houden: In de schaduw van Cristiano Ronaldo ontpopte Diogo Jota zich tegen Duitsland als een van de weinige uitblinkers aan Portugese kant met een goal en een assist. De vleugelspeler bleef mede door blessureleed op dertig wedstrijden steken in zijn debuutseizoen bij Liverpool, maar wist daarin toch dertien keer te scoren. Die goede vorm lijkt hij meegenomen te hebben naar het EK.

21.00 uur, Allianz Arena in München: Duitsland-Hongarije

Hongarije werd voor de wedstrijd gezien als kanonnenvoer voor de drie grootmachten in groep F, maar weert zich voorlopig kranig. Portugal wist de Hongaren pas in de laatste tien minuten op de knieën te krijgen (0-3) en de ploeg van bondscoach Marco Rossi pakte tegen wereldkampioen Frankrijk zelfs een punt (1-1). Bij winst op Duitsland is de knock-outfase zelfs al bereikt. De Duitsers hebben aan een remise genoeg om zich bij de laatste zestien te voegen.

Weetje over de wedstrijd: Op het WK 1954 was dit affiche de finale. Ondanks een treffer van Ferenc Puskás verloren de Hongaren met 3-2.

Speler om in de gaten te houden: Op het WK 2010 werd Thomas Müller gedeeld topscorer met vijf goals en vier jaar later in Brazilië was de speler van Bayern München ook vijf keer trefzeker. Daarmee is Müller ongekend productief op WK's, maar opvallend genoeg was hij in dertien wedstrijden nog nooit trefzeker op een Europees kampioenschap. Kan Müller tegen Hongarije die droogte doorbreken?