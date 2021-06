Frank de Boer denkt dat het Memphis Depay goed doet en rust geeft dat zijn transfer naar FC Barcelona is afgerond. De 27-jarige aanvaller scoorde dit EK weliswaar uit een strafschop, maar heeft de hoge verwachtingen nog niet helemaal waargemaakt.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Het kan zeker een opluchting zijn voor Memphis dat er duidelijkheid is over zijn toekomst", aldus De Boer. "Onbewust speelt het toch in je hoofd."

De 66-voudig international tekende zaterdag voor twee jaar bij FC Barcelona, na maandenlange geruchten over een transfer naar de Spaanse club van trainer Ronald Koeman. De Boer is blij dat er nu duidelijkheid is.

"Memphis kan zich nu helemaal focussen op dit EK. Wie weet geeft dit net het extra zetje dat hij nodig heeft om te excelleren. Uiteindelijk hebben wij een excellerende Memphis nodig om het ver te schoppen dit toernooi. Hij is een speciale speler voor ons."

276 EK-update: 'Malen en Gravenberch logische opties voor in de basis'

'Hij laat zich niet van de wijs brengen'

Maandag begint Memphis in de Johan Cruijff ArenA tegen Noord-Macedonië aan zijn derde wedstrijd dit EK. Tegen Oekraïne en Oostenrijk was hij nog niet de dominante speler die hij tijdens de voorbereiding met drie goals wel was. Volgens De Boer beseft de spits, die afgelopen seizoen negentien keer scoorde voor Olympique Lyon, dat zelf ook.

"Memphis is de eerste die kritisch is en denkt: ik kan beter dan ik op dit moment laat zien. Maar ik weet zeker dat hij zich daar niet door van de wijs laat brengen. Hij weet precies wat hij wil, dat is ook zijn kracht. Laten we hopen dat hij snel het niveau aantikt dat veel mensen bij hem in gedachten hebben. En als dat niet zo is, dan is hij nog altijd van grote waarde voor ons."

Memphis zal maandagavond in de ArenA in de basis staan bij Oranje tegen Noord-Macedonië en het lijkt erop dat niet Wout Weghorst maar Donyell Malen de voorhoede completeert. De aftrap is om 18.00 uur en dan begint ook de andere wedstrijd in groep C: Oostenrijk-Oekraïne.