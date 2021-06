In groep D mogen alle landen dinsdag nog hopen op de achtste finales. De Engelsen hebben genoeg aan één punt tegen Tsjechië, maar de ploeg van bondscoach Gareth Southgate zal zich na twee moeizame duels willen bewijzen op Wembley. Kroatië en Schotland hebben een overwinning nodig om hoop te houden op de knock-outfase.

21.00 uur, Wembley in Londen: Tsjechië-Engeland

Gaan Tsjechië en Engeland het op een akkoordje gooien bij deze laatste groepswedstrijd? Dat lijkt vooral vanuit Engels perspectief niet voor de hand liggend. De Engelsen hebben net als de Tsjechen genoeg aan één punt voor het bereiken van de achtste finales, maar na de moeizame overwinning op Kroatië (1-0) en het gelijkspel tegen Schotland (0-0) zal Engeland er alles aan willen doen om met een goed gevoel aan de knock-outfase te beginnen.

Weetje over de wedstrijd: Tsjechië en Engeland kwamen elkaar ook al tegen in de kwalificatiecampagne voor dit EK. In Londen won Engeland mede dankzij een hattrick van Raheem Sterling met 5-0. De wedstrijd in Praag werd met 2-1 gewonnen door Tsjechië.

Speler om in de gaten te houden: Bij Engeland zal Harry Kane zich willen bewijzen. De spits krijgt veel kritiek op zijn optreden in de eerste twee groepswedstrijden, waarin hij niet wist te scoren. Kane werd in beide duels gewisseld, maar de speler van Tottenham Hotspur krijgt ook in het laatste groepsduel het vertrouwen van bondscoach Southgate.

Harry Kane krijgt bij Engeland vooralsnog de voorkeur in de punt van de aanval. Harry Kane krijgt bij Engeland vooralsnog de voorkeur in de punt van de aanval. Foto: Getty Images

21.00 uur, Hampden Park in Glasgow: Kroatië-Schotland

Kroatië en Schotland hebben beide slechts één punt overgehouden aan de eerste twee groepsduels. Dit is vooral een teleurstellend resultaat voor de Kroaten, die in 2018 nog in de WK-finale stonden. Een overwinning is voor zowel Kroatië als Schotland nodig om nog tweede te worden of mogelijk als een van de beste nummers drie naar de achtste finales te gaan.

Weetje over de wedstrijd: Kroatië won geen van de vijf eerdere ontmoetingen met Schotland. Er werd drie keer gelijkgespeeld en twee keer wonnen de Schotten. Kroatië speelde alleen tegen Portugal (zeven keer) en Frankrijk (acht keer) vaker zonder te winnen.

Speler om in de gaten te houden: Bij Kroatië moet het in de aanval komen van Ivan Perisic, die vooralsnog het enige Kroatische doelpunt maakte op dit toernooi. Perisic bezet samen met Eduardo (beiden 29 goals) de gedeelde derde plek op de topscorerslijst aller tijden van Kroatië. Alleen Davor Suker (45) en Mario Mandzukic (33) scoorden vaker.