Gareth Bale is trots op Wales na het bereiken van de achtste finales van het EK. De ploeg van interim-bondscoach Robert Page verzekerde zich zondag ondanks een 1-0-nederlaag tegen Italië van een plek bij de laatste zestien.

"We wisten dat het vanaf de eerste minuut erg lastig zou worden", zei Bale over de wedstrijd tegen Italië. "Er kwam veel rennen en verdedigen aan te pas."

Wales kwam in Rome enkele minuten voor rust op achterstand door een doelpunt van Matteo Pessina. Vroeg in de tweede moesten 'The Dragons' met tien man verder door een rode kaart voor Ethan Ampadu, maar desondanks bleef het 1-0 en eindigde de ploeg op doelsaldo boven Zwitserland.

"Ik ben trots op de jongens. Door de rode kaart moesten we diep gaan, maar we hebben het voor elkaar gekregen", aldus Bale, die een kwartier voor tijd een kans op de gelijkmaker kreeg. "Ik kon niet echt controle over de bal krijgen, maar het maakt uiteindelijk niet uit, want we zijn als tweede geëindigd."

Ethan Ampadu werd na zijn rode kaart getroost door Gareth Bale. Ethan Ampadu werd na zijn rode kaart getroost door Gareth Bale. Foto: AFP

Page begrijpt niets van rode kaart Ampadu

Ampadu werd uit het veld gestuurd nadat hij op de voet van Federico Bernardeschi was gaan staan. Page begreep niets van de directe rode kaart voor de twintigjarige middenvelder.

"Ik vond een kaart al zwaar, maar ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de rode kaart zag", liet Page weten. "Het veranderde de wedstrijd, waardoor het allemaal nog lastiger werd voor ons."

Wales verzamelde net als Zwitserland, dat zondag met 3-1 van Turkije won, vier punten, maar ging dankzij een beter doelsaldo als de nummer twee in groep A door naar de achtste finales. Bij de laatste zestien is de nummer twee van groep B komende zaterdag de tegenstander in Amsterdam.