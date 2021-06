Turkije dacht ver te kunnen komen bij het EK, maar de ploeg nam zondag met drie nederlagen roemloos afscheid van het toernooi. Volgens bondscoach Senol Günes waren de verwachtingen in eigen land te hooggespannen.

"Ik zie het verdriet bij de spelers", zei Günes na het verlies tegen Zwitserland (3-1). "We hebben niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van het Turkse volk, we zijn bezweken onder de druk."

Turkije won dit voorjaar in de WK-kwalificatie van Nederland (4-2) en Noorwegen (0-3) en rekende in de oefencampagne voor het EK af met Azerbeidzjan (2-1) en Moldavië (2-0).

Op het eindtoernooi ging het helemaal mis, met nederlagen tegen Italië (0-3), Wales (0-2) en dus ook Zwitserland. De Turken eindigen het EK met nul punten en een doelsaldo van 1-8 (-7). Slechts vier ploegen deden het ooit slechter op een Europees kampioenschap, met nul punten en een doelsaldo van -8.

"We hebben lang op dit toernooi gewacht en verwachtten goede resultaten", aldus Günes. "Het was onze droom om ons voetbal te laten zien aan Europa en de groep door te komen. Maar we hadden heel veel moeite om te scoren."

De 69-jarige bondscoach, die Turkije in 2002 naar de derde plek op het WK leidde, gelooft dat de toekomst van de Turkse ploeg rooskleurig is. "Dit is een jong team, dat nu wat meer ervaring heeft. Ik geloof in deze spelers, deze ploeg gaat beter worden door de lessen van dit EK."