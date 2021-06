De Duitse doelman Manuel Neuer mag zijn aanvoerdersband in regenboogkleuren blijven dragen op het EK. De UEFA deed onderzoek of hij daarmee de gedragsregels overtreedt, maar dat is niet het geval.

Volgens de reglementen moeten de aanvoerders op het EK armbanden dragen die door de UEFA zijn verstrekt. Neuer gebruikt daarentegen al sinds de oefenwedstrijd tegen Letland (7-1-overwinning) op 7 juni in Düsseldorf een band in regenboogkleuren.

Volgens de DFB draagt hij deze aanvoerdersband namens de Duitse voetbalbond en ook namens het hele team als symbool voor diversiteit, openheid, tolerantie en tegen haat en uitsluiting. De UEFA gaat daarom geen verdere maatregelen nemen tegen Neuer, zo schrijft de DFB zondag op Twitter.

Doorgaans treedt de UEFA streng op tegen uitingen van politieke en religieuze aard. De Europese voetbalbond staat echter protesten tegen racisme tijdens het EK wel toe. De afgelopen week gingen spelers en ook scheidsrechters voor aanvang van hun duels op één knie om te protesteren tegen racisme, discriminatie en haat.

De UEFA dient zich nog wel te buigen over een verzoek van burgemeester Dieter Reiter van München om het EK-stadion in de verlichting de kleuren van de regenboog te geven tijdens de afsluitende groepswedstrijd van woensdag tussen Duitsland en Hongarije.

Het Duitse verzoek is een direct gevolg van een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar. Critici spreken over een aanslag op onder meer de vrijheid van meningsuiting.