Zwitserland is zondag ondanks een 3-1-zege op Turkije nog niet helemaal zeker van een plek in de achtste finales op het EK. De Zwitsers nemen als nummer drie van groep A plaats in de wachtkamer. Turkije verlaat het toernooi met drie nederlagen.

De Zwitserse vedette Xherdan Shaqiri was de grote man in Bakoe met twee mooie goals. Haris Seferovic opende de score voor Zwitserland, terwijl Irfan Kahveci de 2-1 namens Turkije voor zijn rekening nam.

Wales verloor tegelijkertijd met 1-0 van Italië en eindigt net als Zwitserland op vier punten. De Britse ploeg heeft een beter doelsaldo (+1 om -1) en gaat als nummer twee rechtstreeks naar de achtste finales. Zwitserland heeft met vier punten een goede kans om als een van de vier beste nummers vier door te gaan naar de knock-outfase.

Het Nederlands elftal neemt het volgende week zondag in de achtste finales op tegen de nummer drie van groep D, E of F en dus zeker niet tegen Zwitserland. Door de zege van de Zwitsers is de kans een stuk groter geworden dat Oranje een ploeg uit groep F treft, de poule van Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije.

Turkije, waar Feyenoorder Orkun Kökçü vlak voor tijd zijn EK-debuut maakte, gold als een outsider, maar de nummer 29 van de FIFA-ranking speelde een dramatisch EK.

De ploeg van bondscoach Senol Günes verloor eerder met 0-3 van Italië en met 0-2 van Wales, waardoor de Turken het toernooi eindigen met nul punten en een doelsaldo van 1-8 (-7). Slechts vier ploegen deden het ooit slechter op een Europees kampioenschap, met nul punten en een doelsaldo van -8.

Eindstand groep A 1. Italië*: 3-9 (7-0)

2. Wales*: 3-4 (3-2)

3. Zwitserland: 3-4 (4-5)

4. Turkije: 3-0 (1-8)

Het schema dat bepaalt tegen wie Nederland speelt in de achtste finales.

Fraaie treffers in Bakoe

Turkije moest winnen om nog enige kans te houden op een vervolg bij het EK, maar na zes minuten stond het team van Günes al op achterstand. Seferovic schoot van 17 meter raak in de verre hoek.

Halverwege de eerste helft kwam Zwitserland op 2-0 door een fraaie treffer van Shaqiri. De aanvaller van Liverpool kreeg de bal net buiten het strafschopgebied van Steven Zuber en passeerde keeper Ugurcan Çakir met een gekruld schot in de kruising.

Turkije kreeg voor rust wel wat kansen, maar Yann Sommer was een sta-in-de-weg. De Zwitserse doelman, die eerder deze week terug naar huis ging voor de geboorte van zijn tweede kind, stopte pogingen van Kaan Ayhan en Mert Müldür (drie keer).

Na ruim een kwartier in de tweede helft was het wel raak voor de Turken en ook deze goal was van grote schoonheid. Kahveci klopte Sommer met een geplaatst afstandsschot in de verre hoek voor het eerste Turkse doelpunt van dit EK.

De vreugde bij Turkije was van korte duur, want zes minuten na de 2-1 was het al 3-1. Shaqiri was met een harde knal vanuit de stuit het eindstation van een mooie aanval, waarbij Zuber zijn derde assist van de wedstrijd gaf. Zwitserland had nog twee goals nodig om de tweede plek af te pakken van Wales, maar dat lukte niet meer.