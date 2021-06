Wales heeft zich zondag geplaatst voor de achtste finales van het EK. De ploeg van interim-bondscoach Robert Page ging in de laatste groepswedstrijd weliswaar met 1-0 onderuit tegen Italië, maar verzekerde zich desondanks van de tweede plaats in groep A.

Matteo Pessina kroonde zich tot matchwinner in Rome. De middenvelder van Atalanta maakte in de slotfase van de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd.

Wales speelde een groot deel van de tweede helft met tien man door een rode kaart voor Ethan Ampadu. De middenvelder werd met 20 jaar en 279 dagen de jongste speler ooit die op een EK direct uit het veld werd gestuurd.

Ondanks de nederlaag eindigde Wales boven Zwitserland, dat zondag met 3-1 van Turkije won. 'The Dragons' verzamelden net als de Zwitsers vier punten, maar hebben een beter doelsaldo. Het onderling resultaat was niet van belang, want de twee landen speelden ruim een week geleden met 1-1 gelijk.

Italië, dat met de dertigste ongeslagen wedstrijd op rij het record van tussen 1935 en 1939 evenaarde, was al zeker van een plek bij de laatste zestien en gaat met negen punten als groepswinnaar door. 'La Squadra Azzurra' versloeg eerder zowel Zwitserland als Turkije met 3-0.

In de achtste finales speelt Wales komende zaterdag in Amsterdam tegen de nummer twee van groep B. Italië treft op dezelfde dag in Londen de nummer twee van groep C.

Ethan Ampadu wordt na zijn rode kaart getroost door Gareth Bale. Ethan Ampadu wordt na zijn rode kaart getroost door Gareth Bale. Foto: AFP

Italië duizend minuten zonder tegendoelpunt

In Stadio Olimpico moesten de toeschouwers tot halverwege de eerste helft wachten op het eerste gevaar in de wedstrijd. Andrea Belotti schoof de bal namens Italië, dat met een B-ploeg speelden, vanuit een moeilijke hoek voorlangs.

Een kwartier later was het wel raak voor de formatie van bondscoach Roberto Mancini, die op dat moment liefst duizend minuten zonder tegendoelpunt in alle competities was. Pessina verlengde een vrije trap van Marco Verratti en tikte de bal zo in de linkerhoek. Kort daarna was hij dicht bij de 2-0, maar die inzet ging naast.

Na rust bleven de Italianen op een volgende treffer jagen en dat resulteerde vroeg in de tweede helft in een vrije trap op de paal van Federico Bernardeschi. Twee minuten later werd de aanvaller van Juventus vol op zijn voet geraakt door Ampadu, die daarvoor als eerste speler op dit EK een directe rode kaart kreeg.

Italië was in het vervolg van de wedstrijd alleen nog dicht bij de 2-0 via Belotti, die op de voet van doelman Danny Ward stuitte. Aan de andere kant verzuimde Gareth Bale voor de gelijkmaker te zorgen. De Welshman schoot in vrijstaande positie hoog over.