Goran Pandev is alsnog fit genoeg voor het duel van Noord-Macedonië met het Nederlands elftal. De spits is op tijd hersteld van een enkelblessure die hij tijdens het vorige EK-duel met Oekraïne opliep. Het wordt zijn laatste wedstrijd als profvoetballer.

"Mijn contract bij Genoa loopt af, het is mooi geweest", zei hij zondag op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Ik ben dankbaar dat ik zo afscheid kan nemen. Ook dit EK heeft weer een prachtig deelnemersveld. En we zijn er voor het eerst bij met onze landenploeg."

De 37-jarige Pandev debuteerde in 2001 in de nationale ploeg en kwam tot dusver tot 120 interlands, waarmee hij recordinternational van Noord-Macedonië is. Daarin scoorde de spits 38 keer. Als clubvoetballer stond hij onder contract bij Internazionale, Napoli en Galatasaray. Zijn laatste club was het Italiaanse Genoa, waarvoor hij afgelopen seizoen zeven keer scoorde in de Serie A.

Pandev scoorde op 9 oktober 2004 al eens tegen Oranje (2-2), toen Noord-Macedonië nog als Macedonië bij de UEFA stond ingeschreven. Pandev trof op 10 september 2008 opnieuw doel voor Macedonië tegen Nederland in een door zijn ploeg verloren kwalificatieduel voor het WK in Zuid-Afrika (1-2).

Op het huidige EK staat Pandev op één treffer. Zijn enige doelpunt maakte hij in de openingswedstrijd tegen Oostenrijk, die uiteindelijk met 1-3 verloren ging. Door die nederlaag en het latere verlies tegen Oekraïne (2-1) is Noord-Macedonië al uitgeschakeld op het EK.

Nederland-Noord-Macedonië wordt maandag om 18.00 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács.