Het heeft er alle schijn van dat Ryan Gravenberch en Donyell Malen maandag een basisplaats hebben in de afsluitende groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noord-Macedonië op het EK. Dat valt op te maken uit een briefje van assistent-bondscoach Dwight Lodeweges.

Een camera in het dak van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zoomde zaterdag tijdens de training in op een briefje dat Lodeweges vasthield. Daarop stond een opstelling uitgetekend, met daarbij de namen van Gravenberch en Malen.

Zij lijken dus de twee wijzigingen in de basisopstelling die bondscoach Frank de Boer zondag aankondigde op een persconferentie. Hij wilde toen niet zeggen welke vaste krachten hij wisselt, maar vertelde wel dat hij vasthoudt aan het 5-3-2-systeem.

Als we het briefje van Lodeweges moeten geloven, dan vervangen Gravenberch en Malen respectievelijk Marten de Roon en Wout Weghorst. De Roon is bij een gele kaart tegen Noord-Macedonië geschorst voor de achtste finales.

56 De Boer: 'We nemen duel met Noord-Macedonië bloedserieus'

Malen gaf een assist tegen Oostenrijk

Gravenberch bleef tegen Oekraïne (3-2-zege) op de bank en kwam tegen Oostenrijk (2-0-zege) als invaller in het veld. Malen viel in beide duels in en leverde tegen Oostenrijk de assist bij de 2-0 van Denzel Dumfries.

Voor Nederland staat er niets meer op het spel tegen Noord-Macedonië. Oranje is al zeker van de achtste finales en de poulewinst. Noord-Macedonië is na nederlagen tegen Oostenrijk (1-3) en Oekraïne (1-2) al uitgeschakeld.

Nederland-Noord-Macedonië begint om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács. Er zijn wederom zestienduizend toeschouwers welkom in het stadion.

Oranje neemt het volgende week zondag in Boedapest op tegen de nummer drie van poule D, E of F.