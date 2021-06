De UEFA is zondag een onderzoek gestart naar "mogelijke incidenten van discriminatie" bij de twee EK-duels Hongarije-Portugal (0-3) en Hongarije-Frankrijk (1-1) in de Puskás Aréna in Boedapest.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De UEFA laat in een korte verklaring alleen weten dat een inspecteur van de ethische en disciplinaire commissie is aangesteld om het onderzoek uit te voeren. De Europese voetbalbond meldt niet om wat voor incidenten het zou gaan.

Er kwam deze week kritiek op Hongarije, omdat er tijdens de EK-wedstrijden spandoeken in de Puskás Aréna zouden hebben gehangen met boodschappen tegen de lhbti-gemeenschap.

Het Hongaarse parlement nam eerder deze week een wet aan waarmee het wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

Volgens een verslaggever van het Duitse persbureau DPA, die zaterdag in het stadion in Boedapest zat, zou Kylian Mbappé bij Hongarije-Frankrijk bovendien met racisme te maken hebben gehad. Er zouden in bepaalde hoeken apengeluiden van Hongaarse fans te horen zijn geweest, maar dat is nog niet bevestigd door de UEFA of de Franse bond.

De Puskás Aréna was zo goed als vol bij Hongarije-Frankrijk. De Puskás Aréna was zo goed als vol bij Hongarije-Frankrijk. Foto: ANP

Púskás Arena mag bijna volledig gevuld worden

De Puskás Aréna is het enige EK-stadion dat volledig gevuld mag zijn. Bij Hongarije-Frankrijk waren er 55.000 fans op de tribunes.

Hongarije is in het verleden door de voetbalautoriteiten geregeld gestraft voor racisme bij fans.

De Hongaarse voetbalbond laat zondag in een reactie aan het Britse The Athletic weten "al jaren te vechten tegen haat en discriminatie. De Hongaarse bond en het Hongaarse elftal heeft respect voor iedereen."

Het Nederlands elftal speelt komende zondag zijn achtste finale in Boedapest. Bondscoach Frank de Boer zei zondag op een persconferentie dat Oranje nog niet heeft nagedacht over een mogelijk statement rond dat duel.