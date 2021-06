In de rubriek Oud-Oranje oordeelt leggen we een oud-international vijf vragen voor over het Nederlands elftal op dit EK. In aflevering 6 Hedwiges Maduro, die achttien interlands speelde en actief was op het WK 2006.

1. Frank de Boer heeft aangekondigd twee wijzigingen door te voeren tegen Noord-Macedonië. Welke twee wijzigingen verwacht je?

"Ik denk dat hij Marten de Roon, die op scherp staat, gaat vervangen en Ryan Gravenberch daar neer gaat zetten. Voorin verwacht ik Donyell Malen voor Wout Weghorst. Ik denk dat hij Malen vanaf het begin wil zien. Hij verdient het ook om te starten."

2. Kan je je vinden in de keuze van De Boer om met vrijwel de vaste basiself te gaan spelen tegen Noord-Macedonië?

"Ja, zeker weten. Volgens mij is het bewezen dat het vaak niet werkt om een heel team rust te geven. En na deze wedstrijd is er nog genoeg tijd om te rusten, je speelt niet twee dagen later weer. Ik denk dat spelers ook gewoon willen doorspelen, vertrouwen tanken en het systeem verder verfijnen."

Het Nederlands elftal voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino op 3 september 2010. Hedwiges Maduro op de bovenste rij, tweede van links. Het Nederlands elftal voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino op 3 september 2010. Hedwiges Maduro op de bovenste rij, tweede van links. Foto: ANP

3. Hoe belangrijk is het om je wisselspelers tevreden te houden en minuten te geven? Spelers als Steven Berghuis en Davy Klaassen hebben nog niet gespeeld dit toernooi, maar kunnen nog hard nodig zijn.

"Ik denk dat zij ook wel speelminuten gaan krijgen maandag, maar in het laatste half uur. Veel spelers zullen negentig minuten spelen, sommigen zestig. Dan hebben de basisspelers toch lekker gevoetbald en geef je de wissels ook de kans om minuten te maken op het EK.

4. Wat zou jouw ideale opstelling zijn voor de knock-outfase?

"Ik zou Malen in de gaten houden. Je gaat tegen sterkere tegenstanders spelen die je op eigen helft gaan drukken. Dan heb je twee spitsen nodig die supersnel zijn in de omschakeling. Daarnaast wil je op de plek van Marten de Roon misschien iets meer voetbal krijgen. Daarom is het goed om Gravenberch daar te zien spelen. Hij zal meer taakbewust moeten gaan spelen dan bij Ajax, maar ik denk dat hij dat kan. Dan heb je daar iemand die ballen af kan pakken en aanvallend ook iets kan doen."

5. Wie is jouw favoriet voor de Europese titel?

"Frankrijk is de favoriet. Maar ik heb vanaf het begin Italië gezegd. Ze zijn 30 wedstrijden ongeslagen, de sfeer is daar ontzettend goed, ze spelen goed voetbal en hebben een heel compleet team. Ze hebben verdedigende hardheid met Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci, een creatief middenveld en vaardige spelers. Ik ben gecharmeerd van het spel van Italië."