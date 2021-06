De Deense bondscoach Kasper Hjulmand hoopt maandag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Rusland op het EK op "steun van het hele land". De Denen moeten winnen in Kopenhagen om nog kans te maken op een plek in de achtste finales.

"We zijn klaar voor een magische avond. We hebben opnieuw een vol stadion nodig en dezelfde steun als donderdag tegen België. Het voelt alsof het toernooi nog maar net begint voor ons", zei Hjulmand zondag op een persconferentie.

Denemarken speelde tegen België een goede wedstrijd. De Scandinaviërs kwamen zelfs al snel verrassend op een 1-0-voorsprong, maar verloren door twee tegengoals na rust alsnog met 1-2.

Denemarken begon het EK met een 0-1-nederlaag tegen Finland. Het was de wedstrijd waarin Christian Eriksen een hartstilstand kreeg. De middenvelder verliet zaterdag het ziekenhuis en bezocht zijn ploeggenoten op de training.

'Lijdt geen twijfel dat stemming nu beetje anders is'

Hjulmand vindt het prettig dat de selectie Eriksen alweer heeft gezien. "Het lijdt geen twijfel dat de stemming in het team nu een beetje anders is. We hebben de kwaliteit om het maandag te doen. Iedereen kan er zeker van zijn: we gaan ons helemaal leeg spelen."

De Deense spelers spraken zaterdag al soortgelijke woorden over Eriksen. "Het was geweldig om hem met eigen ogen te kunnen zien. Hij voelde zich goed. Ik moest hem een ​​knuffel geven om te weten dat hij in orde is", aldus Andreas Skov Olsen.

Denemarken-Rusland begint maandag om 21.00 uur in stadion Parken in Kopenhagen. België heeft zich in poule B dankzij twee overwinningen al geplaatst voor de achtste finales. Rusland en Finland zijn met beide één zege nog niet zeker van de laatste zestien.