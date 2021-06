Antoine Griezmann en bondscoach Didier Deschamps weten zeker dat Karim Benzema dit EK nog van grote waarde gaat zijn voor Frankrijk. De topspits van Real Madrid keerde kort voor het toernooi na vijf jaar afwezigheid terug in de nationale ploeg, maar wist in twee oefenwedstrijden en twee EK-wedstrijden nog niet te scoren.

"Benzema geniet de volle steun van staf en spelers", aldus Griezmann. "Hij heeft zin om te scoren, net zoals Kylian Mbappé en ik. Je hebt dat nodig om bevrijd te kunnen spelen. Als hij zijn eerste doelpunt heeft gemaakt, zullen de andere treffers snel volgen. Het vervelendste zou zijn als je geen kansen krijgt, maar dat is niet het geval."

Griezmann maakte zaterdag tegen Hongarije (1-1) de enige Franse treffer. Bij de 1-0-zege op Duitsland van afgelopen dinsdag kwam het doelpunt op naam van de Duitser Mats Hummels, die zijn eigen keeper passeerde. Benzema kwam in twee duels tot drie schoten, waarvan één tussen de palen.

Deschamps blijft bouwen op zijn eerste spits. "Karim heeft veel ervaring en zal niet aan zichzelf twijfelen. Hij heeft veel goede dingen gedaan, alleen nog niet gescoord. Aanvallers leven voor doelpunten, maar vertrouwen is het belangrijkst en hij weet dat ik vertrouwen in hem heb."

Olivier Giroud, die drie jaar geleden bij het gewonnen WK in de spits stond, moet vanwege de rentree van Benzema voorlopig genoegen nemen met een rol als reserve. Griezmann vindt dat Giroud goed met de situatie omgaat.

"Ik zit met hem aan tafel, die jongen lacht altijd. In de kleedkamer en op het veld geeft Olivier alles. Het is uitzonderlijk zo'n spits te hebben, want het is voor hem ook niet makkelijk. We weten dat hij klaar is om het verschil te maken. Het is prachtig wat hij voor de groep doet."

Stand in groep F 1. Frankrijk: 2-4 (2-1)

2. Duitsland: 2-3 (4-3)

3. Portugal: 2-3 (5-4)

4. Hongarije: 2-1 (1-4)

Zorgen om Dembélé

Frankrijk staat met vier punten op de eerste plek in groep F, maar de wereldkampioen is nog niet zeker van de achtste finales. Woensdag spelen 'Les Bleus' in Boedapest tegen nummer drie Portugal.

Deschamps weet nog niet of hij in het laatste groepsduel kan beschikken over Ousmane Dembélé. De aanvaller van FC Barcelona kwam tegen Hongarije na rust in het veld, maar moest zich 25 minuten later alweer laten vervangen met een knieblessure. "We gaan hem onderzoeken", zei Deschamps.