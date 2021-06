Er wordt in Nederland al druk gerekend om te kijken wie de tegenstander van Oranje wordt in de achtste finales van het EK, maar Frank de Boer doet daar niet aan mee. De bondscoach ziet na de groepsfase wel tegen wie zijn ploeg moet spelen.

"Ik kan me er wel heel druk over maken en spastisch gaan doen, maar ik heb geen enkele invloed op onze volgende tegenstander", zei De Boer zondag op zijn persconferentie voor het laatste groepsduel met Noord-Macedonië van maandag.

Het Nederlands elftal is na twee wedstrijden al zeker van groepswinst en weet dat het volgende week zondag in Boedapest in de eerste ronde van de knock-outfase tegen de nummer drie van poule D, E of F speelt. Welk land dat wordt, is nog onzeker. Er zijn nog twaalf mogelijkheden, met daarbij ook topploegen als Spanje, Duitsland, Frankrijk en Portugal.

"Als er een sterke tegenstander uitrolt, dan is dat zo", aldus De Boer. "We willen naar de finale, dus dan moeten we elke wedstrijd winnen, ook tegen toplanden. We zijn de nummer één, weten onze route naar de finale en verder hebben we niks in eigen hand. Dus mijn gedachte is: laat maar zitten, we zien het wel."

"Ik heb altijd gezegd: als wij in goeden doen zijn, kunnen we van iedereen winnen. Dan moeten we wel top zijn, maar hopelijk bewaren we onze beste wedstrijden voor de belangrijkste momenten."

De Boer: 'Italië maakt misschien wel de meeste indruk'

De Boer stipte aan dat veel toplanden al een minder resultaat hebben neergezet dit EK. België, Italië en Nederland zijn de enige drie ploegen die na twee wedstrijden nog zonder puntenverlies zijn.

"Het is zo vergankelijk", aldus de bondscoach van Oranje. "Duitsland was eerst niks en nu weer een van de favorieten. Engeland begon goed, maar was minder tegen Schotland. Italië maakt misschien wel de meeste indruk van alle teams, maar het is net als bij ons: de ene keer kun je er niks van en de andere keer is er hoop dat je de finale kan halen."

Stefan de Vrij, die ook aanschoof bij de persconferentie, vertelde dat de Oranje-internationals de andere ploegen wel in de gaten houden. "De EK-wedstrijden worden zeker gevolgd, er zijn veel tv-schermen waar het voetbal op aan staat", aldus de verdediger. "We zijn voetballers, dus we kijken zeker."

Nederland tegen Noord-Macedonië begint maandag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.