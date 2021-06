Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal voert maandag twee wijzigingen door in de basisopstelling voor de afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië. Oranje is al zeker van de achtste finales en de poulewinst.

De Boer wilde zondag op een persconferentie in Zeist niet prijsgeven welke twee spelers rust krijgen. Hij bevestigde wel dat hij vasthoudt aan het systeem en ook tegen Noord-Macedonië in een 5-3-2-formatie gaat spelen.

"Ik wissel slechts twee spelers omdat er genoeg tijd zit tussen de aankomende wedstrijd en de achtste finale. Als ik meer vaste krachten niet in actie laat komen tegen Noord-Macedonië, dan is de rustperiode voor hen wel heel erg lang", zei De Boer.

"Bovendien zijn er nog dingen die we kunnen verbeteren. We hebben goede momenten gehad tegen Oekraïne (3-2, red.) en Oostenrijk (2-0, red.), maar er zijn nog steeds zaken waar we aan moeten werken. Beide aspecten zijn heel belangrijk voor mij."

De Boer sprak niet met spelers over het geven van rust

Na het duel met Oostenrijk gaven veel spelers, waaronder Daley Blind, Matthijs de Ligt en Georginio Wijnaldum, te kennen dat zij het liefst geen rust krijgen tegen Noord-Macedonië. Maar De Boer heeft daar niet met hen over gesproken.

"Ik had al een idee wie ik zou willen laten starten. Natuurlijk hebben de spelers zo hun gedachtes over hoe ze het willen invullen. Ik praat wel met ze, maar ik ben niet afgeweken van mijn plan. Het zou wel kunnen dat ik gedurende het duel overstap naar 4-3-3."

Nederland-Noord-Macedonië begint maandag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács. Er zijn wederom zestienduizend toeschouwers welkom in het stadion.

Oranje neemt het volgende week zondag in Boedapest op tegen de nummer drie van poule D, E of F. Volgens statistiekbureau Gracenote is Portugal de meest waarschijnlijke tegenstander bij de laatste zestien.