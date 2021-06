Finland hoopt maandag nog een keer te stunten op het EK. Het elftal van bondscoach Markku Kanerva treft in de laatste groepswedstrijd België en wil zich als debutant direct plaatsen voor de achtste finales.

"Dit is de belangrijkste wedstrijd uit de Finse voetbalgeschiedenis", aldus Kanerva, een dag voor het duel in de Russische stad Sint-Petersburg. "Wij hebben een grote droom in onze eigen handen. Het is mooi dat we deze kans krijgen. We gaan er alles aan doen om onze droom te realiseren."

Finland opende het EK met een zege op Denemarken (1-0) en verloor daarna met dezelfde cijfers van Rusland. Koploper België is met twee zeges al zeker van een plaats in de achtste finales. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez heeft nog één punt nodig voor groepswinst.

"We hebben nog een kans om de groep te winnen", zei Kanerva. "Onze belangrijkste taak is ons concentreren op dat wat we zelf kunnen beïnvloeden. Dat is onze eigen wedstrijd. Ik hoop dat ik de informatie van het duel tussen Denemarken en Rusland in Kopenhagen niet nodig zal hebben."

Finland won in november vorig jaar in een oefenwedstrijd van wereldkampioen Frankrijk (0-2). Kanerva: "Het is mooi om tegen de twee beste ploegen ter wereld te kunnen aantreden. Tegen Frankrijk was het een goede ervaring en we hebben nu enkele ideeën over hoe we kunnen winnen van die grote ploegen."