Het Nederlands elftal heeft de meeste kans om regerend Europees kampioen Portugal te treffen in de achtste finales van het EK. Dat blijkt zondag uit de laatste cijfers van statistiekbureau Gracenote, dat zich baseert op de laatste uitslagen en de stand op de wereldranglijst. Ook een EK-finale tussen Nederland en België behoort statistisch gezien tot de mogelijkheden.

Nederland speelt bij de laatste zestien tegen de nummer drie van groep D, E of F. Volgens Gracenote heeft de ploeg van bondscoach Frank de Boer een kans van ruim 21 procent om dan Portugal te treffen. Ook confrontaties met Slowakije (ruim 17 procent), Schotland (bijna 16 procent) en Kroatië (ruim 11 procent) zijn goed mogelijk voor Oranje.

Voor Portugal is Oranje overigens niet de tegenstander die procentueel gezien het meest voor de hand ligt als tegenstander in de achtste finales. De Portugezen hebben momenteel bijna 34 procent kans om België te treffen in de eerste knock-outfase.

In de groepsfase van het EK staat in alle poules nog één speelronde op het programma. De nummers één en twee van alle groepen én de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales. Vooral het feit dat er vier nummers drie doorgaan, zorgt ervoor dat er nog veel vraagtekens zijn in het speelschema.

Mocht Zwitserland-Turkije uit poule A zondagavond in een gelijkspel eindigden, dan is het al zeker dat Oranje niet de nummer drie van groep F loot. In die groep zitten naast Portugal ook Frankrijk, Duitsland en Hongarije.

Oranje maakt meeste kans op deze zeven landen in achtste finales Portugal (21,31 procent)

Slowakije (17,20 procent)

Schotland (15,94 procent)

Kroatië (11,66 procent)

Zweden (8,49 procent)

Frankrijk (7,73 procent)

Spanje (6,95 procent)

Alleen meer kans op Engeland-België dan Oranje-België in finale

Gracenote blikt ook verder vooruit op het EK en komt tot de conclusie dat Nederland statistisch gezien een aardige kans maakt om de EK-finale te halen. Oranje komt namelijk drie keer voor in de tien finales waar de meeste kans op is.

Nederland-België (4,4 procent), Nederland-Italië (3,2 procent) en Nederland-Frankrijk (2,8 procent) staan in dat lijstje. Alleen op een confrontatie tussen Engeland en België is procentueel gezien meer kans dan op de burenruzie tussen Nederland en België.

Nederland heeft een kans van 8 procent om het EK te winnen en staat daarmee op plaats vijf. België is volgens Gracenote de favoriet met 19 procent, gevolgd door Frankrijk (13 procent), Italië (12 procent) en Engeland (11 procent).

Oranje speelt maandag eerst nog de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië (aftrap om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA). De achtste finale met Nederland staat volgende week zondag op het programma. Die wedstrijd is in Bakoe en begint om 18.00 uur.