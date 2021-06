Het Nederlands elftal is met de volledige selectie begonnen aan de laatste training voor het afsluitende groepsduel met Noord-Macedonië op het EK. Frank de Boer staat met al zijn 25 internationals op het veld in Zeist.

De bondscoach geeft rond 13.45 uur een persconferentie. Mogelijk vertelt hij dan iets over zijn plannen voor de wedstrijd tegen het land dat zich in 1991 als Macedonië onafhankelijk verklaarde van het voormalige Joegoslavië. Na een geschil met Griekenland wordt Macedonië sinds 2019 Noord-Macedonië genoemd.

Oranje is na twee overwinningen op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) al zeker van de groepswinst en een achtste finale in Boedapest tegen de nummer drie van groep D, E of F. Noord-Macedonië heeft beide duels op het EK met Oostenrijk (1-3) en Oekraïne (1-2) verloren en is al uitgeschakeld op het EK.

De Boer kan ervoor kiezen om spelers rust te geven. Mogelijk stelt hij tegen Noord-Macedonië, waar veteraan Goran Pandev mogelijk ontbreekt vanwege enkelklachten, internationals op die nog maar weinig speeltijd hebben gekregen.

Wellicht houdt De Boer Marten de Roon maandag helemaal aan de kant in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, waar het duel om 18.00 uur begint. De middenvelder is bij een volgende gele kaart geschorst.