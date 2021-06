Robert Lewandowski is blij met het gelijkspel van Polen zaterdag tegen Spanje (1-1) op het EK. De aanvoerder vindt dat Polen het resultaat te danken heeft aan het goede verdedigen.

"We hebben vanavond een goede wedstrijd gespeeld. Natuurlijk hebben we wat fouten gemaakt, zowel in de verdediging als in de aanval, maar het zag er veel beter uit dan tegen Slowakije", zei Lewandowski na de wedstrijd in Sevilla.

"Waarom het beter was? Ik denk dat we in de eerste wedstrijd puur voetbal wilden spelen en veel wilden creëren. Daar hebben we ons op gefocust en andere onderdelen werkten niet. We wisten dat we tegen Spanje meer op de verdediging zouden focussen, maar we deden het vrij goed. Het is gewoon gelukt", aldus de spits.

Polen verloor de openingswedstrijd tegen Slowakije met 1-2, maar mag door het gelijkspel tegen Spanje nog altijd hopen op een plek in de achtste finales. Lewandowski tekende zelf voor de gelijkmaker tegen Spanje en maakte zo zijn eerste treffer op dit EK.

Foto: Getty Images

Ontknoping poule E ook belangrijk voor Oranje

De Poolse verdediger Kamil Glik noemde de wedstrijd tegen Spanje een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière. "Het was moeilijk, maar we gaven de hoop niet op. Zelfs als sommige mensen in Polen dat deden, deden wij dat niet. Dit toernooi is voor ons net begonnen."

Het EK gaat voor Polen woensdag verder met de laatste groepswedstrijd tegen Zweden. Dat duel in Sint-Petersburg begint om 18.00 uur. Slowakije en Spanje treffen elkaar op hetzelfde tijdstip in Sevilla. Alle landen kunnen de achtste finales nog halen.

Het Nederlands elftal zal de ontknoping in poule E met een schuin oog in de gaten houden. De formatie van bondscoach Frank de Boer is in de achtste finales gekoppeld aan de nummer drie van groep D, E of F.