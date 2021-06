De Duitse politie heeft zaterdag voorafgaand aan Duitsland-Portugal (4-2) in München de piloot van een drone gearresteerd voor het overtreden van een vliegverbod boven de Allianz Arena.

Volgens een woordvoerder van de Duitse politie gaat het om een 48-jarige man die is vastgehouden om zijn gegevens vast te leggen. De dronepiloot is inmiddels weer vrij.

Vlak voor de aftrap van Frankrijk-Duitsland (1-0) dinsdag in München was er ook al een incident. Toen landde een parachutist op het veld van het stadion in München en raakten twee mensen in het stadion gewond.

Het ging om een activist van Greenpeace. De milieuorganisatie maakte kort daarna excuses voor de protestactie, die vanwege een technisch mankement niet goed zou zijn verlopen.

Beide incidenten hebben volgens de Duitse politie niets met elkaar te maken.