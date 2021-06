Bondscoach Fernando Santos en Cristiano Ronaldo hebben er ondanks de zeperd van Portugal zaterdag tegen Duitsland (4-2-nederlaag) alle vertrouwen in dat de regerend Europees kampioen zich op dit EK plaatst voor de achtste finales. Portugal moet dan in de laatste speelronde minstens een punt pakken tegen Frankrijk.

"Het was vandaag een dag om te huilen, maar we moeten het omdraaien met dezelfde vechtersmentaliteit die we hebben gezien in Boedapest", zei Santos, die doelde op de drie goals die zijn ploeg maakte in de slotfase van de eerste groepswedstrijd tegen Hongarije (0-3-zege).

"Ik heb een lach op mijn gezicht, een lach van vertrouwen in een team dat nooit opgeeft. Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar we moeten trots zijn op hoe we tot het einde hebben gevochten", aldus de 66-jarige Santos, die al sinds 2014 de bondscoach is van Portugal.

De 36-jarige Ronaldo, die wel trefzeker was en een assist gaf tegen Duitsland, deed na afloop van de wedstrijd in München via Instagram een oproep aan de Portugese fans: "Geloof er net zo in als wij dat doen." Ronaldo is met drie treffers voorlopig de topscorer van dit EK.

Portugal staat derde in groep F en speelt woensdag om 21.00 uur de laatste groepswedstrijd in Boedapest tegen wereldkampioen Frankrijk. De Portugezen zijn bij een overwinning zeker van de achtste finales, maar ook een punt lijkt voldoende te zijn.

Het Nederlands elftal zal de ontknoping in poule F met een schuin oog in de gaten houden. De formatie van bondscoach Frank de Boer is in de achtste finales gekoppeld aan de nummer drie van groep D, E of F.