Alle teams hebben twee wedstrijden gespeeld op het EK en dus is het tijd om de balans op te maken. Vijf conclusies met nog één speelronde te gaan in de groepsfase, met onder meer de tombola die moet bepalen tegen wie Oranje speelt in de achtste finales.

1. Er is vooral onzekerheid over de tegenstander van het Nederlands elftal in de achtste finales. Als de groepsfase nu voorbij was, dan zou Nederland het moeten opnemen tegen Spanje. Maar het systeem (zie de afbeelding hieronder) dat de vier beste nummers drie moet verdelen over de eerste knock-outronde is zo complex, dat er met nog twaalf groepsduels te spelen eigenlijk amper iets zinnigs te zeggen valt over de opponent van Oranje.

Op dit moment zijn dit de zes landen die derde staan in hun poule:

Nummers drie Groep F: Portugal: 2-3 (5-4)

Groep C: Oostenrijk: 2-3 (3-3)

Groep B: Finland: 2-3 (1-1)

Groep E: Spanje : 2-2 (1-1)

Groep D: Kroatië: 2-1 (1-2)

Groep A: Zwitserland: 2-1 (1-4)

De wedstrijd Zwitserland-Turkije van zondag (18.00 uur) geeft waarschijnlijk wat meer duidelijkheid over de mogelijke tegenstanders van Oranje, vooral als het duel in Bakoe in een gelijkspel eindigt.

In dat scenario is het zeker dat Zwitserland met slechts twee punten en een slecht doelsaldo de nummer drie van groep A is, waardoor de kans heel klein is dat die ploeg bij de beste vier nummers drie zal horen. En als de nummer drie van groep A níét doorgaat, is het zeker dat Oranje níét een ploeg uit poule F (de groep van Frankrijk, Duitsland en Portugal) treft in de achtste finales. Nederlandse fans zouden dus stiekem kunnen supporteren voor een remise bij Zwitserland-Turkije.

2. Alleen Italië, België en Nederland zijn nog foutloos en al zeker van de achtste finales. Dat betekent dat er nog dertien plekken voor de knock-outfase zijn te vergeven.

Het betekent ook dat een flink aantal toplanden al tegen een zeperd is aangelopen dit EK. Wereldkampioen Frankrijk verspeelde punten tegen Hongarije (de nummer 37 van de FIFA-ranking), Engeland kwam niet verder dan 0-0 tegen Schotland, titelverdediger Portugal was kansloos tegen Duitsland (4-2) en drievoudig Europees kampioen Spanje staat na twee duels zelfs pas op twee punten, en daarmee op de derde plek in groep E.

3. Twee ploegen met nul punten maken nog kans op een plek in de achtste finales. Turkije en Denemarken verloren hun eerste twee wedstrijden, maar met 24 deelnemers en 16 plekken in de knock-outfase mogen ze nog hopen. Turkije kan bij een zege op Zwitserland nog derde worden in poule A, terwijl de Denen zelfs nog tweede in poule B zouden kunnen worden bij winst op Rusland.

Denemarken heeft veel sympathie opgebouwd na het vreselijke incident met Christian Eriksen in de eerste wedstrijd. Denemarken heeft veel sympathie opgebouwd na het vreselijke incident met Christian Eriksen in de eerste wedstrijd.

4. Cristiano Ronaldo blijft op 36-jarige leeftijd maar records breken. De vedette van Portugal staat na twee goals tegen Hongarije (0-3-zege) en één goal tegen Duitsland (4-2-nederlaag) 'gewoon' weer (gedeeld) eerste op de topscorerslijst van het EK.

Ronaldo kwam met zijn treffer tegen Duitsland op negentien doelpunten op EK's en WK's, waarmee hij het record van de Duitser Miroslav Klose evenaarde. Eerder dit EK werd de aanvaller al de eerste speler ooit die aan vijf EK's heeft meegedaan én werd hij topscorer aller tijden van het EK, inmiddels met twaalf treffers.

5. De VAR zorgt voorlopig amper voor discussie. Sinds de invoering van de videoscheidsrechter in 2018 wordt er door spelers, coaches en fans vooral veel geklaagd over het nieuwe hulpmiddel van de arbitrage. Bij dit EK zijn tirades over de VAR echter opvallend afwezig, hoewel er al wel een aantal beslissingen zijn veranderd na een ingreep.

Ook opvallend: er viel dit toernooi pas één rode kaart, voor de Pool Grzegorz Krychowiak, en dat was ook nog na twee keer geel.