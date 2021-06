Spanje is uitermate stroef begonnen aan het EK. Het doelpuntloze gelijkspel tegen Zweden werd zaterdag gevolgd door nieuw puntenverlies tegen Polen (1-1), waardoor het laatste groepsduel woensdag tegen Slowakije heel belangrijk wordt.

De Spaanse aanvoerder Jordi Alba nam na afloop geen blad voor zijn mond. "Het was gewoon slecht, maar we moeten er in blijven geloven. Ja, we staan onder druk nu. Maar we gaan niet aan onszelf twijfelen."

Spanje moet woensdag winnen van Slowakije om plaatsing voor de achtste finales in eigen hand te houden. "Voor ons begint de knock-outfase eigenlijk nu al", concludeerde verdediger Pau Torres. "Zo moeten we de wedstrijd tegen Slowakije ook benaderen. Ik geloof nog steeds in deze ploeg. We hebben genoeg kwaliteit."

Spanje kwam via Álvaro Morata nog wel op voorsprong, maar na rust maakte Robert Lewandowski gelijk. Gerard Moreno liet dé kans liggen om het publiek in Sevilla alsnog een mooie avond te bezorgen, maar miste een penalty.

"Het enige woord waarmee ik deze avond kan omschrijven is: frustrerend", oordeelde middenvelder Rodri. "De bal wil er gewoon niet in. Ik zie op dit EK geen enkele ploeg makkelijk winnen, maar we moeten gewoon onze kansen benutten. Als we al niet scoren uit een penalty.."

Álvaro Morata liep na zijn treffer meteen naar bondscoach Luis Enrique. Álvaro Morata liep na zijn treffer meteen naar bondscoach Luis Enrique. Foto: Getty Images

Luis Enrique: 'Had er meer van verwacht'

Bondscoach Luis Enrique vond het lastig zo snel na de wedstrijd aan te geven waar het precies mis was gegaan. "Ik kijk er naar uit om alles nog eens uitgebreid te analyseren. We waren de bovenliggende ploeg, maar het was vanavond niet goed genoeg. Ik had er meer van verwacht."

Luis Enrique is wel blij dat hij vertrouwen is blijven houden in Morata, die in de groepswedstrijd tegen Zweden nog veelvuldig werd uitgefloten door het thuispubliek in Sevilla, maar tegen Polen zijn waarde bewees met een knappe goal. "Hij heeft veel dingen goed gedaan, maar het is jammer dat we hem niet nog meer in stelling konden brengen."

Morata zelf stapte ondanks zijn doelpunt met een kater van het veld. "Het kan me niet schelen of ik scoor of niet. Wat ik wil is winnen. Ik ben wel blij met het vertrouwen dat Luis Enrique in me stelt en we kijken met vertrouwen vooruit. In het leven moet je ook doorzetten op de moeilijke momenten."