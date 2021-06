Spanje heeft ook zijn tweede duel op het EK gelijkgespeeld. De drievoudig Europees kampioen kwam tegen het Polen van sterspeler Robert Lewandowski niet verder dan 1-1 en staat slechts derde in poule E.

Álvaro Morata nam in Sevilla revanche voor de kritiek die hij kreeg na het duel met Zweden (0-0) door Spanje in de 25e minuut op voorsprong te zetten, maar Lewandowski tekende in de openingsfase van de tweede helft voor de gelijkmaker.

Gerard Moreno kreeg vervolgens dé kans om Spanje de zege te bezorgen, maar de aanvaller miste een penalty. De ploeg van bondscoach Luis Enrique staat met twee punten uit twee duels achter Zweden en Slowakije. en moet woensdag winnen van Slowakije om bij de eerste twee te eindigen.

Polen begon het EK met een 1-2-nederlaag tegen Slowakije en is de hekkensluiter van groep E met één punt. Het team van Paulo Sousa kan zich met een overwinning op Zweden nog plaatsen voor de knock-outfase.

De Poolse invaller Kacper Kozlowski vestigde een record in Sevilla. Met een leeftijd van zeventien jaar en 246 dagen is hij nu de jongste EK-deelnemer ooit. De Engelsman Jude Bellingham (zeventien jaar en 349 dagen) had die titel eerder dit toernooi overgenomen van Jetro Willems.

Álvaro Morata opent de score in Sevilla.

Lewandowski maakt 67e interlandgoal

Spanje had net als tegen Zweden moeite om door de muur van de tegenstander te komen, maar toch kwam de ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong. Moreno gaf een lage voorzet op Morata, die van 5 meter overtuigend raak schoot. Scheidsrechter Daniele Orsato keurde de goal af vanwege buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR was het toch 1-0.

Lewandowski stond voor rust vaak op een eiland, maar de Poolse vedette kreeg aan het einde van de eerste helft wel een goede mogelijkheid. Karol Swiderski knalde op de paal, waarna Lewandowski uit de rebound tegen keeper Unai Simón aan schoot.

Tien minuten na rust was het wel raak voor Lewandowski. De spits kopte raak uit een voorzet van Kamil Józwiak en maakte zo zijn 67e interlandgoal. De Spaanse verdediger Aymeric Laporte protesteerde nog vanwege een duwtje van Lewandowski, maar Orsato zag daar geen overtreding in.

De Italiaanse arbiter floot vlak na de 1-1 - met hulp van de VAR - wel voor een strafschop voor Spanje na een ongelukkige overtreding van Jakub Moder, die op de voet van Moreno ging staan. De aanvaller van Villarreal ging zelf achter de bal staan, maar schoot op de paal. Morata mikte vervolgens naast uit de rebound.

Enrique probeerde met een aantal verse krachten nog wat te forceren. Morata kreeg zeven minuten voor tijd ook nog een grote kans, maar de spits van Juventus stuitte van dichtbij op keeper Wojciech Szczesny, die zo een punt redde voor Polen.