De gemeenteraad van München hoopt dat het EK-stadion in de stad bij de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije wordt verlicht in de kleuren van de regenboog. Dit als protest tegen een wet die deze week werd aangenomen in Hongarije die 'promotie' van homoseksualiteit verbiedt.

De gemeenteraad heeft burgemeester Dieter Reiter gevraagd om te lobbyen bij de Europese voetbalbond UEFA. De Allianz Arena van Bayern München kan aan de buitenkant in allerlei kleuren worden verlicht. Het stadion droeg in het verleden al vaker de regenboogkleuren, het symbool van diversiteit.

Eerder deze week werd in het Hongaarse parlement een wet aangenomen waarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

De conservatieve regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Hongarije speelt woensdag in München de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland. De gemeenteraad wil dat aangrijpen om te protesteren tegen de omstreden wet. "Wij staan voor diversiteit, tolerantie en echte gelijkheid in sport en in de gehele maatschappij", staat in de motie die werd ingediend. Een onlinepetitie met hetzelfde doel is al ruim 50.000 keer ondertekend.

Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelt op het EK steeds met een band in de regenboogkleuren om zijn bovenarm.