Robin Gosens is dolblij met zijn hoofdrol zaterdag voor Duitsland in de tweede groepswedstrijd tegen Portugal op het EK. De linksback had met een assist en een doelpunt een groot aandeel in de spectaculaire 4-2-zege op de titelverdediger.

Gosens maakte de 4-`1 en leverde de assist bij de 3-1 van Kai Havertz. Bovendien gaf hij de voorzet bij de eigen goal van Rúben Dias (1-1) en was hij met een passje ook belangrijk bij de andere eigen goal van Raphaël Guerreiro (2-1).

"Het voelt onwerkelijk. Mooier kan niet. Ik had niet om meer kunnen vragen. De bondscoach (Joachim Löw, red.) geeft me veel vertrouwen, waardoor ik mijn aanvallende kracht optimaal kan benutten", zei Gosens, die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

"De jongens waren vaak naar me op zoek en daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Scoren in zo'n belangrijke wedstrijd is fantastisch. Het was een duel dat we absoluut moesten winnen. We hebben onszelf beloond voor de energie die we erin hebben gestopt."

Robin Gosens juicht na zijn doelpunt voor Duitsland tegen Portugal. Robin Gosens juicht na zijn doelpunt voor Duitsland tegen Portugal. Foto: Pro Shots

Löw: 'Gosens speelde geweldig'

Löw was vol lof over Gosens, die een verleden heeft bij Heracles Almelo en momenteel onder contract staat bij Atalanta. De bondscoach overtuigde hem vorig jaar om Duitsland te kiezen boven Nederland, waar hij ook voor had uit mogen komen.

"Ik weet niet of Robin de wedstrijd van zijn leven speelde, maar hij speelde in elk geval geweldig", aldus Löw. "Hij straalt waanzinnig veel doelgevaar uit. Het is mooi om te zien hoe hij bezig is. Hopelijk kan hij deze lijn vasthouden in de rest van het toernooi."

"De ploeg heeft vandaag überhaupt een fantastische prestatie neergezet. De dingen die we in de eerste groepswedstrijd tegen Frankrijk (0-1, nederlaag, red.) niet goed deden, deden we vandaag juist wel goed. We hebben het weer in eigen hand."

Duitsland sluit de groepsfase woensdag in München af tegen Hongarije, dat zaterdag stuntte tegen wereldkampioen Frankrijk met een 1-1-gelijkspel. De Duitsers zijn bij een gelijkspel zeker van de achtste finales en maken ook nog kans op de poulewinst.