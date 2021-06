Duitsland heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt op het EK. De ploeg van bondscoach Joachim Löw was in München in een uiterst vermakelijk duel met 4-2 te sterk voor Europees kampioen Portugal, dat twee eigen doelpunten maakte.

Portugal kwam via Cristiano Ronaldo na een kwartier spelen nog wel op voorsprong, maar door eigen doelpunten van verdedigers Rúben Dias en Raphaël Guerreiro draaide Duitsland de achterstand voor rust al om. Na de pauze waren ook Kai Havertz en voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens trefzeker voor 'Die Mannschaft'. De tegentreffer van Diogo Jota leverde Portugal verder niets op.

Het is voor het eerst dat een Europees land op een Europees- of wereldkampioenschap twee eigen doelpunten maakt in één wedstrijd. In totaal zijn er op dit EK al vijf eigen doelpunten gemaakt. Tijdens alle EK's tussen 1960 en 2016 gebeurde dat 'slechts' negen keer.

Door de overwinning van Duitsland op Portugal ligt groep F helemaal open, want alle vier de landen kunnen nog naar de achtste finales. Woensdag speelt Frankrijk tegen Portugal (in Boedapest) en Duitsland tegen Hongarije (in München). Beide duels beginnen om 21.00 uur.

Het Nederlands elftal zal de ontknoping in poule F met een schuin oog in de gaten houden. De formatie van bondscoach Frank de Boer is in de achtste finales gekoppeld aan de nummer drie van groep D, E of F.

Stand in poule F 1. Frankrijk: 2-4 (2-1)

2. Duitsland: 2-3 (4-3)

3. Portugal: 2-3 (5-4)

4. Hongarije: 2-1 (1-4)

Foto: Getty Images

Duitsland walst met uitblinker Gosens over Portugal heen

Duitsland schoot in München uit de startblokken en leek na vijf minuten al op voorsprong te komen. Gosens schoot de bal binnen, maar Serge Gnabry stond hinderlijk buitenspel. De Duitsers bleven domineren, maar na een razendsnelle counter tekende Ronaldo voor de openingstreffer. Hij scoorde na een slim passje van Jota.

De tegentreffer leek Duitsland niet te deren, want de ploeg van Löw bleef de bovenliggende partij en draaide de achterstand binnen drie minuten helemaal om. Een harde voorzet van Gosens werd door Dias in zijn eigen doel gewerkt en hetzelfde overkwam Guerreiro na een voorzet van Joshua Kimmich.

Gosens, ook in het bezit van een Nederlands paspoort, was in de tweede helft opnieuw goud waard voor Duitsland. De linkspoot van Atalanta slingerde de bal in de 51e minuut maar weer eens laag voor en ditmaal scoorde Havertz. Gosens kopte negen minuten later bij de tweede paal zelf de 4-1 binnen.

Het leek de nekslag voor Portugal, maar de titelhouder knokte zich terug en vond via Jota weer enigszins de aansluiting met Duitsland. De Liverpool-aanvaller schoot van dichtbij een pass van Ronaldo binnen. Portugal ging nog vol op jacht naar meer en raakte de paal via een hard schot van Renato Sanches, maar het bleef bij 4-2.